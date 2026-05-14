Bez gaćica i brushaltera na crvenom tepihu: Prošetala u Kanu u najizazovnijoj haljini i niko se nije pitao da li nosi veš
Na sinoćnoj ponoćnoj projekciji "Paklenih ulica" na Kanskom festivalu, povodom 25 godina od premijere prvog dela akcione sage jedna od glavnih zvezda filma Džordana Bruster pojavila se u više nego izazovnoj haljini, koja je za sada jedno od najprovokativnijih izdanja sa crvenog tepiha u Kanu.
Džordana Bruster prošetala je crvenim tepihom Kanskog festivala uz Vina Dizela, Mišel Rodrigez sa kojim je glumila u "Paklenim ulicama", a sa njima je bila i ćerka pokojnog Pola Vokera, koji je obeležio čuveni film, Medou Voker. Premijeru nije propustio ni producent Nil Moric.
Podsetimo, Pol Voker stradao je u saobraćajnoj nesreći 2013. Te godine se snimao sedmi nastavak filma.
Glumica Džordana Bruster pokazala je svojim modnim odabirom da podržava trend golih haljina. Nosila je haljinu sa čipkastim detaljima i providnim delovima sa strane, duž linije tela. Ti izrezi su jasno razotkrili da nije bilo veša ispod odeće, a providnih elemenata bilo je i na drugim delovima garderobe koji su učinili da trougao koji je poslužio da se ne pokaže previše, bude još uočljiviji.
Da se prošle godine pojavila u Kanu u ovom izdanju, pogazila bi pravilo o zabrani golih haljina, mada su tu meru gazile brojne zvanice 2025. Bilo je zabranjeno nositi i haljine sa šlepom, pa su se i takve toalete viđale na crvenom tepihu.
Skoro svaki kadar je dočarao koliko je haljina na Džordani Bruster bila provokativna.
Specijalna projekcija "Paklenih ulica" bila je jako emotivna i nije protekla zbog suza koje je pokrenulo sećanje na Pola Vokera kojeg publika ne zaboravlja. A ne zaboravlja ni omiljeni filmski serijal.
Vin Dizel je zvanično najavio da se spremaju četiri originalne televizijske serije bazirane na čuvenoj franšizi za platformu Peacock. Potvrđeno je i da finalni, 11. nastavak akcione sage pod nazivom Fast Forever, stiže u bioskope u martu 2028. godine.
