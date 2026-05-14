Na sinoćnoj ponoćnoj projekciji "Paklenih ulica" na Kanskom festivalu, povodom 25 godina od premijere prvog dela akcione sage jedna od glavnih zvezda filma Džordana Bruster pojavila se u više nego izazovnoj haljini, koja je za sada jedno od najprovokativnijih izdanja sa crvenog tepiha u Kanu.

Ekipa filma "Paklene ulice" Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džordana Bruster prošetala je crvenim tepihom Kanskog festivala uz Vina Dizela, Mišel Rodrigez sa kojim je glumila u "Paklenim ulicama", a sa njima je bila i ćerka pokojnog Pola Vokera, koji je obeležio čuveni film, Medou Voker. Premijeru nije propustio ni producent Nil Moric.

Džordana i ćerka Pola Vokera Foto: Stefano Costantino / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Pol Voker stradao je u saobraćajnoj nesreći 2013. Te godine se snimao sedmi nastavak filma.

Glumica Džordana Bruster pokazala je svojim modnim odabirom da podržava trend golih haljina. Nosila je haljinu sa čipkastim detaljima i providnim delovima sa strane, duž linije tela. Ti izrezi su jasno razotkrili da nije bilo veša ispod odeće, a providnih elemenata bilo je i na drugim delovima garderobe koji su učinili da trougao koji je poslužio da se ne pokaže previše, bude još uočljiviji.

Da se prošle godine pojavila u Kanu u ovom izdanju, pogazila bi pravilo o zabrani golih haljina, mada su tu meru gazile brojne zvanice 2025. Bilo je zabranjeno nositi i haljine sa šlepom, pa su se i takve toalete viđale na crvenom tepihu.

Skoro svaki kadar je dočarao koliko je haljina na Džordani Bruster bila provokativna.

Specijalna projekcija "Paklenih ulica" bila je jako emotivna i nije protekla zbog suza koje je pokrenulo sećanje na Pola Vokera kojeg publika ne zaboravlja. A ne zaboravlja ni omiljeni filmski serijal.

Vin Dizel je zvanično najavio da se spremaju četiri originalne televizijske serije bazirane na čuvenoj franšizi za platformu Peacock. Potvrđeno je i da finalni, 11. nastavak akcione sage pod nazivom Fast Forever, stiže u bioskope u martu 2028. godine.

