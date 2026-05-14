Aleksandra Kapitanesku (rođena 31. jula 2003) je rumunska pevačica i kantautorka koja je stekla slavu pobedom u 11. sezoni takmičenja Vocea României (Glas Rumunije) 2023. godine. Od maja 2026. godine, široko je prepoznata kao umetnica koja predstavlja Rumuniju na Pesmi Evrovizije 2026. sa pesmom "Choke Me".

Pobedila je na rumunskom nacionalnom izboru (Selecția Națională) sa pesmom "Choke Me", osvojivši maksimalan broj poena od žirija. Poznata kao zvezda u usponu rumunske rok scene, prepoznatljiva je po moćnom glasu koji spaja rok elemente sa popom, kao i po emotivnim i energičnim nastupima. Nakon pobede, objavila je svoj debi EP pod nazivom Căpitanu' (2024) i nastavlja da nastupa sa svojim bendom koji čini petoro prijatelja.

Aleksandra Kapitanesku predstavlja Rumuniju na Evroviziji:

Otac joj je bio u mornarici, a deda kapetan

Zanimljiv detalj je da njeno prezime potiče od nadimka „Kapitanesku” koji je dobio deda njenog dede jer je bio okružni kapetan. Njen otac je radio u mornarici, pa se ona često šali da bi on, da je postao kapetan broda, bio „kapetan Kapitanesku”.

Aleksandra ističe da su joj roditelji najveća podrška i „najiskreniji kritičari”. Upravo su oni bili prvi koji su, čim su čuli pesmu „Choke Me”, rekli da će biti hit. Čak je i majka jednog od njenih kolega iz benda uzela odmor pre nacionalnog finala jer je bila ubeđena u njihovu pobedu.

Često pominje da joj je omiljena aktivnost putovanje sa roditeljima. Prva stvar koju je želela da uradi nakon pobede u „Glasu Rumunije” bila je da im zahvali na svemu i odvede ih na zajednički odmor.

Ljubavni život krije kao zmija noge

Aleksandra je prilično rezervisana kada je reč o imenovanju partnera u javnosti. Iako se u rumunskim medijima povremeno pojavljuju spekulacije i naslovi o njenom „dečku”, ona vešto izbegava da potvrdi identitet bilo koga, fokusirajući se na muziku.

U intervjuima povodom njenih pesama (poput „Stea căzătoare”), priznala je da piše o ličnim iskustvima, uključujući i borbu sa „toksičnim vezama” i osećajem nesigurnosti. Pesma za Evroviziju, „Choke Me”, takođe se bavi unutrašnjom borbom i oslobađanjem od strahova, što su mnogi protumačili kao refleksiju njenih emotivnih procesa.

Obrazovanje

Retkost je u svetu muzike da umetnik ima Master diplomu iz fizike. Ona kaže da joj fizika pomaže da razmišlja racionalno, dok joj muzika služi za emocionalno pražnjenje.

Kada želi da se isključi iz javnosti, Aleksandra voli da ugasi telefon, čita knjige, boravi u prirodi i provodi vreme sa grupom od petoro bliskih prijatelja koji su ujedno i članovi njenog benda.

Ukratko, ona ostavlja utisak vrlo prizemne i obrazovane mlade devojke kojoj je porodica temelj, dok svoju emotivnu intimu čuva daleko od svetla reflektora koliko god je to moguće.

Skandal pred polufinale

Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Čapitanesku, našla se u središtu skandala zbog pesme „Choke Me“. Numera je izazvala oštre reakcije aktivista, stručnjaka i dela javnosti koji upozoravaju da tekst može normalizovati opasne obrasce ponašanja kod mladih, dok pevačica odlučno odbacuje optužbe tvrdeći da je u pitanju umetnički izraz o emotivnom pritisku.

Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me). Profesorka prava Kler Mekglin istakla je da izbor ove pesme i njena promocija na takmičenju predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja olako rizikuje živote mladih žena. Ona upozorava na medicinske dokaze koji ukazuju na to da učestalo seksualno gušenje može izazvati oštećenje mozga. Njene brige deli i norveška zdravstvena radnica koja navodi da autori svesno i opasno koriste trendove "normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju.

Uprkos oštrim kritikama, pobednica rumunskog takmičenja "The Voice", Aleksandra Čapitanesku, negira da pesma promoviše nasilje. Ona objašnjava da numera zapravo "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija". Deo publike takođe brani pevačicu, ističući pravo na umetničku slobodu i simboliku. Iako postoje zahtevi za diskvalifikaciju, za sada ne postoje zvanične informacije da će rumunska numera biti predmet istrage ili organizacionih sankcija na Evroviziji.