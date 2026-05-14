Oni su favoriti iz drugog polufinala Evrovizije 2026: "Lavina" dobija konkurenciju, još jedna država sa Balkana se izdvojila
Drugo polufinale Evrovizije održava se večeras u Beču, a pojedini favoriti već su se izdvojili. Od 15 učesnika, samo njih 10 će proći u veliko finale koje je na programu u subotu od 21 čas. Tada ćemo dobiti ovogodišnjeg pobednika kultnog muzičkog takmičenja.
Sudeći prema evrovizijskim kladionicama, večerašnji favoriti za plasiranje u finale su Danska, Australija i Rumunija koje se najbolje kotiraju u prva tri mesta.
Odmah za njima su Ukrajina, Bugarska, Albanija, Češka, Malta, Kipar i Norveška.
Što se tiče favorita za pobedu na Evroviziji 2026, favoriti su gotovo nepromenjeni već danima. Finska i dalje drži prvo mesto, dok je na drugom Grčka, a odmah za njima i Danska.
Da li ćete gledati Evroviziju?
Srbija se posle prvog polufinala, kada je grupa "Lavina" nastupila značajni popravila svoje predikcije na kladionicama, te se sada nalazi na 17. mestu.
Ovako je izgledao nastup grupe "Lavina" u prvom polufinalu:
Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026
Večerašnje polufinale otvara Bugarska, dok će poslednja nastupiti Norveška. Zvanični redosled nastupa izgleda ovako:
Bugarska: Dara – Bangaranga
Azerbejdžan: Živa – Just Go
Rumunija: Aleksandra Kapitanesku – Choke Me
Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
Češka: Daniel Ziska – Crossroads
Jermenija: Simon – Paloma Rumba
Švajcarska: Veronika Fuzaro – Alice
Kipar: Antigoni – Jalla
Letonija: Atvara – Ēnā
Danska: Soren Torpegor Lund – Før vi går hjem
Australija: Delta Gudrem – Eclipse
Ukrajina: Leleka – Ridnym
Albanija: Alis – Nân
Malta: Ajdan – Bella
Norveška: Jonas Lov – Ya Ya Ya