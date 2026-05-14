Slušaj vest

Drugo polufinale Evrovizije održava se večeras u Beču, a pojedini favoriti već su se izdvojili. Od 15 učesnika, samo njih 10 će proći u veliko finale koje je na programu u subotu od 21 čas. Tada ćemo dobiti ovogodišnjeg pobednika kultnog muzičkog takmičenja.

Sudeći prema evrovizijskim kladionicama, večerašnji favoriti za plasiranje u finale su Danska, Australija i Rumunija koje se najbolje kotiraju u prva tri mesta.

kladionice Evrovizija drugo polufinale Foto: EUROVISIONWORLD.COM / SCREENSHOT

Odmah za njima su Ukrajina, Bugarska, Albanija, Češka, Malta, Kipar i Norveška.

Što se tiče favorita za pobedu na Evroviziji 2026, favoriti su gotovo nepromenjeni već danima. Finska i dalje drži prvo mesto, dok je na drugom Grčka, a odmah za njima i Danska.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.41% Da 38.09% Samo finale 9.5%

Srbija se posle prvog polufinala, kada je grupa "Lavina" nastupila značajni popravila svoje predikcije na kladionicama, te se sada nalazi na 17. mestu.

Ovako je izgledao nastup grupe "Lavina" u prvom polufinalu:

1/13 Vidi galeriju Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026

Večerašnje polufinale otvara Bugarska, dok će poslednja nastupiti Norveška. Zvanični redosled nastupa izgleda ovako:

Bugarska: Dara – Bangaranga

Azerbejdžan: Živa – Just Go

Rumunija: Aleksandra Kapitanesku – Choke Me

Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature

Češka: Daniel Ziska – Crossroads

Jermenija: Simon – Paloma Rumba

Švajcarska: Veronika Fuzaro – Alice

Kipar: Antigoni – Jalla

Letonija: Atvara – Ēnā

Danska: Soren Torpegor Lund – Før vi går hjem

Australija: Delta Gudrem – Eclipse

Ukrajina: Leleka – Ridnym

Albanija: Alis – Nân

Malta: Ajdan – Bella

Norveška: Jonas Lov – Ya Ya Ya