Drugo polufinale Evrovizije održava se večeras u Beču, a pojedini favoriti već su se izdvojili. Od 15 učesnika, samo njih 10 će proći u veliko finale koje je na programu u subotu od 21 čas. Tada ćemo dobiti ovogodišnjeg pobednika kultnog muzičkog takmičenja.

Sudeći prema evrovizijskim kladionicama, večerašnji favoriti za plasiranje u finale su Danska, Australija i Rumunija koje se najbolje kotiraju u prva tri mesta. 

Foto: EUROVISIONWORLD.COM / SCREENSHOT

Odmah za njima su Ukrajina, Bugarska, Albanija, Češka, Malta, Kipar i Norveška.

Što se tiče favorita za pobedu na Evroviziji 2026, favoriti su gotovo nepromenjeni već danima. Finska i dalje drži prvo mesto, dok je na drugom Grčka, a odmah za njima i Danska.

Srbija se posle prvog polufinala, kada je grupa "Lavina" nastupila značajni popravila svoje predikcije na kladionicama, te se sada nalazi na 17. mestu.

Ovako je izgledao nastup grupe "Lavina" u prvom polufinalu:

Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026
Večerašnje polufinale otvara Bugarska, dok će poslednja nastupiti Norveška. Zvanični redosled nastupa izgleda ovako:

Bugarska: Dara – Bangaranga
Azerbejdžan: Živa – Just Go
Rumunija: Aleksandra Kapitanesku – Choke Me
Luksemburg: Eva Marija – Mother Nature
Češka: Daniel Ziska – Crossroads
Jermenija: Simon – Paloma Rumba
Švajcarska: Veronika Fuzaro – Alice
Kipar: Antigoni – Jalla
Letonija: Atvara – Ēnā
Danska: Soren Torpegor Lund – Før vi går hjem
Australija: Delta Gudrem – Eclipse
Ukrajina: Leleka – Ridnym
Albanija: Alis – Nân
Malta: Ajdan – Bella
Norveška: Jonas Lov – Ya Ya Ya

Fanovi u koloni čekaju da se slikaju sa momcima iz Lavine