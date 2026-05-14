Opšta euforija u Beču zbog "Lavine": Fanovi opkolili srpske predstavnike, čekaju u redovima za autogram (VIDEO)
Nakon što su profšli u veliko finale Evrovizije koje se održava 16. maja, srpski predstavnici bend "Lavina", danas su se družili sa mnogobrojnim fanovima u Bečkom muzeju.
Momci su se pojavili u prepoznatljivim kožnim izdanjima, a ispred muzeja čekali su ih fanovi u kolonama. Razgovarali sa okupljenima, davali autograme, a naša novinarka zabeležila je i trenutak kada su se konačno pojavili na bini, piše Mondo.
U tom trenutku začuli su se gromoglasni aplauzi, ovacije, a ljudi su masovno poskakali sa svojih mesta zbog naših predstavnika.
Fanovi su nastavili da postavljaju pitanja našim momcima, a Luka je priznao i da nije "osoba koja vrišti".
"Ja sam pre svega pevač, još uvek učim da 'vrištim', ne mislim da sam toliko dobar u tome, ali mi je pomoglo da osetim da sam ranjiv i da pustim bol", otkrio nam je Luka.
Podsetimo, večeras se održava drugo polufinale Evrovizije gde će se publici predstaviti još 15 učesnika, ali samo njih 10 će proći u veliko finale.
(Kurir.rs/Mondo)