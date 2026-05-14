Australijska pop zvezda Delta Gudrem nada se da će Australiji prvi put doneti evrovizijsku slavu, takmičeći se u Beču sa svojom pesmom "Eclipse". Pevačica rođena u Sidneju jedan je od velikih favorita za pobedu na ovogodišnjem takmičenju za Pesmu Evrovizije i spremna je da odved esvoju zemlju do prvog trijumfa.

Nastup australijske predstavnice na evrovizijskoj sceni odigrao se večeras, u drugom polufinalu, gde je izvela svoju novu pesmu "Eclipse". Ova 41-godišnja pevačica i glumica već je dobro poznato ime u rodnoj Australiji, ali i milionima širom sveta zahvaljujući ulozi u sapunici "Neighbours" i debitantskom albumu "Innocent Eyes".

Objavljen 2003. godine, kada je Gudrem imala samo 18 godina, album ostaje jedan od najprodavanijih u istoriji Australije i iznedrio je hitove poput "Born to Try" i "Lost Without You", postigavši velik uspeh i u Velikoj Britaniji.

Australija se najviše pobedi na Evroviziji približila 2016. godine s Dami Im, koja je završila na drugom mestu. Međutim, Gudrem je uverena da može da postigne još bolji rezultat. "Daćemo sve od sebe", izjavila je.

"Čast je predstavljati Australiju"

U nedavnom intervjuu, pevačica je istakla koliko joj znači ova prilika. "To je zaista čast. Evrovizija je jedna od najpoznatijih svetskih muzičkih scena, a predstavljati Australiju nešto je na šta sam neverovatno ponosna. Postoji pravi osećaj uzbuđenja - to je trenutak za povezivanje, deljenje muzike i donošenje delića Australije svetu", rekla je.

Prisetila se i kako je došlo do saradnje, nazvavši to "savršenim tajmingom". "Evrovizija me nekako okruživala nekoliko godina, gde bi ljudi dolazili i pitali: 'Da li biste to učinili?'", objasnila je. Ključni trenutak dogodio se prošle godine u Londonu.

"Bila sam iza scene na svom nastupu, a ovaj gospodin iz novina The Sun pitao je: 'Da li biste ikada nastupili na Evroviziji?' Ja sam rekla: 'Uvek sam otvorenog srca, uvek sam otvorena… ako se tajming poklopi, onda razgovarajmo o tome.' Zatim je izašao članak na dve stranice koji je govorio da idem na Evroviziju!"

Nakon povratka u Australiju, ponuda je postala zvanična. "Rekla sam da, i rekla sam 'Idem u studio i pobrinuću se da imamo pesmu za koju osećam da me predstavlja u ovom trenutku.'"

Pesma o nadi i transformaciji

Rezultat je pesma "Eclipse", za koju kaže da govori o onim retkim, moćnim trenucima u životu. Ta pesma nalazi se trenutno na 5. mestu evrovizijskih kladionica kojima se predviđa pobednik.

"'Eclipse' govori o onim retkim, moćnim trenucima u životu kada se sve poklopi - kada se ljubav, tajming i povezanost čine gotovo kosmičkim. Istražuje svetlo i tamu, te ideju da se čak i u trenucima sene nešto lepo formira. Intimna je i prostrana - pesma o nadi, transformaciji i magiji koja može da se dogodi kada se dva sveta sretnu. Samo ljubav postoji kada se pomračimo!"

Na pitanje šta bi joj pobeda značila, odgovorila je: "Bilo bi to neverovatno posebno. Više od svega, bio bi to trenutak podeljen sa svima koji su me podržavali i verovali u moju muziku. Doneti to kući za Australiju na tako globalnoj sceni bilo bi nešto što bih zauvek nosila sa sobom."

Životna bitka s rakom

Put do evrovizijske scene za Deltu Gudrem nije bio lak. Njena karijera privremeno je zaustavljena kada joj je, samo nekoliko meseci nakon izlaska debitantskog albuma, dijagnostikovan redak oblik raka, Hočkinov limfom, piše The Independent.

Hočkinov limfom (HL) je maligna bolest limfnog sistema, dela imunološkog sistema, koju karakteriše bezbolno povećanje limfnih čvorova, obično na vratu, pazuhu ili preponama. Ovo je jedan od izlečivijih oblika raka, s visokim stopama izlečenja od preko 85% u ranim stadijumima, a leči se primarno hemoterapijom i zračenjem.

"Potpuno je promenilo putanju mog života", prisetila se Gudrem u jednom intervjuu. "Cela zemlja je sedela ispred mojih ulaznih vrata posmatrajući mene i moju porodicu kako prolazimo kroz to najbolje što smo mogli."

Gudrem je otvoreno govorila o tome kako su dijagnoza i lečenje, uključujući radioterapiju i hemoterapiju, uticali na njeno fizičko i mentalno zdravlje. "Gubitak kose mi je bio težak jer sam još uvek bila tinejdžerka... Ali kada izgubite kosu, uključujući obrve i trepavice, koža vam je bleda i imate aparatić - želite da se osećate lepo i počinjete da bivate kreativni."

Novi izazovi i povratak na vrh

Nakon potpunog oporavka, Gudrem je objavila još šest albuma, od kojih je pet dospelo na prvo mesto lestvica u Australiji. Međutim, 2018. godine suočila se s novim zdravstvenim problemom. Nakon uklanjanja pljuvačne žlezde pretrpela je paralizu nerva u jeziku, zbog čega je kroz rehabilitaciju i logopedsku obuku morala ponovo da uči da govoriti i peva.

"Svako ko prolazi kroz izazov, bilo da se borite s rakom, bilo da ste prošli nešto traumatično, postoji mnogo različitih faza i različitih trenutaka koje ćete osetiti", rekla je 2021. godine. "To je proces korak po korak."

Tu traumu je uspela da pretvori u ohrabrujući trenutak. "To je zaista bio trenutak resetovanja u mom životu", prisetila se. "Dogodilo se neposredno pre nego što je ceo svet ušao u ovaj trenutak resetovanja."

Ranije ove nedelje, višestruko nagrađivana umetnica najavila je svoj osmi studijski album, "Pure", prvi s velikom izdavačkom kućom Universal Music nakon što je napustila Sony Music Australia 2023. godine. "Tako sam uzbuđena što ulazim u ovo novo poglavlje i udružujem snage s Universal Musicom", izjavila je Gudrem. "Jedva čekam da podelim ono što ćemo zajedno stvoriti."

