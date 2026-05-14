Veliko finale Evrovizije 2026. održava se u subotu 16. maja, a nakon večerašnjeg polufinala imaćemo sve učesnike. Iz prvog polufinala plasiralo se 10 učesnika među kojima je i srpski predstavnik bend "Lavina".

Tačno u 21 čas po srednjoevropskom vremenu počinje drugo polufinale Pesme Evrovizije koja se održava u Beču pod sloganom United by Music.

Viktorija Svarovski će i večeras voditi program:

Važno je napomenuti da će predstavnici Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva nastupati van takmičarske konkurencije i za njih se neće glasati. Zauzvrat će te tri države imati pravo glasa, što je određeno ranijim preliminarnim žrebom.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.39% Da 38.05% Samo finale 9.56%

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:

1. Bugarska: Dara - Bangaranga

2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go

3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads

6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba

7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice

8. Kipar: Antigoni - Jalla

9. Letonija: Atvara - Ēnā

10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem

11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

12. Ukrajina: Leléka - Ridnym

13. Albanija: Alis - Nân

14. Malta: Aidan - Bella

15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Kroz dvočasovni program vodiće nas Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski. Oni će otvoriti veče izvođenjem pobedničke numere "Wasted love" dok će u pauzi za glasanje nastupiti i aktuelni pobednik JJ s novom numerom "Unknown".