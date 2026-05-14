Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026: Evo ko od komšijskih država večeras traži kartu za finale
Veliko finale Evrovizije 2026. održava se u subotu 16. maja, a nakon večerašnjeg polufinala imaćemo sve učesnike. Iz prvog polufinala plasiralo se 10 učesnika među kojima je i srpski predstavnik bend "Lavina".
Tačno u 21 čas po srednjoevropskom vremenu počinje drugo polufinale Pesme Evrovizije koja se održava u Beču pod sloganom United by Music.
Viktorija Svarovski će i večeras voditi program:
Važno je napomenuti da će predstavnici Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva nastupati van takmičarske konkurencije i za njih se neće glasati. Zauzvrat će te tri države imati pravo glasa, što je određeno ranijim preliminarnim žrebom.
Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:
1. Bugarska: Dara - Bangaranga
2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go
3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads
6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba
7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
8. Kipar: Antigoni - Jalla
9. Letonija: Atvara - Ēnā
10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
12. Ukrajina: Leléka - Ridnym
13. Albanija: Alis - Nân
14. Malta: Aidan - Bella
15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
Kroz dvočasovni program vodiće nas Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski. Oni će otvoriti veče izvođenjem pobedničke numere "Wasted love" dok će u pauzi za glasanje nastupiti i aktuelni pobednik JJ s novom numerom "Unknown".