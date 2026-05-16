Veliko finale Evrovizije 2026, održava se večeras, a takmičare i gledaoce očekuju velike i neočekivane promene kada je glasanje u pitanju. Srbiju ove godine predstavlja grupa "Lavina", koja večeras nastupa pod rednim brojem 9.

Naime, pravila za stručni žiri Evrovizije su od ove godine znatno pooštrena! Umesto dosadašnjih pet, nacionalni žiri će sada brojati sedam članova, pri čemu je uvedeno obavezno pravilo da čak dva člana moraju biti mladi - tačnije starosti od 18 do 25 godina.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Njihova zanimanja su strogo definisana, pa u stolicama žirija mogu sedeti isključivo muzički novinari i kritičari, profesori muzičkog, režiseri, koreografi i drugi istaknuti profesionalci iz kreativne i muzičke industrije.

Da bi se stalo na put bilo kakvim malverzacijama, članovi žirija sada moraju da potpišu zvanični dokument. Njime se obavezuju na apsolutnu nepristrasnost, strogu zabranu međusobnog dogovaranja, kao i zabranu deljenja bilo kakvih informacija o glasanju na društvenim mrežama.

Još jedna ključna novina koja će direktno uticati na fanove i gledaoce širom Evrope tiče se sistema glasanja.

Ukoliko ste planirali da besomučno glasate za svog favorita na Evroviziji, to više neće biti moguće u istoj meri - od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine, prenosi Blic.

Fanu crtaju zastavu Srbije na obrazu na Evroviziji

Glasanje iz Srbije

Glasanje iz Srbije za Pesmu Evrovizije 2026 odvija se putem SMS poruka, aplikacije, a važno je napomenuti da, prema pravilima, ne možete glasati za predstavnika Srbije (grupu Lavina).

Kada voditelji objave otvaranje linija, pošaljite redni broj vašeg favorita na broj 1557.

Glasanje je moguće i preko aplikacije, a procedura je slična kao i kod SMS-a – prati se glasanje publike tokom direktnog prenosa.

