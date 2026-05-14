Predstavnica Azerbejdžana na Pesmi Evrovizije 2026. godine je pevačica Jiva. Nastupa sa pesmom pod nazivom "Just Go". Azerbejdžan se ove godine takmiči u drugom polufinalu koje se održava upravo večeras, 14. maja, gde nastupa pod rednim brojem 2.

Jiva, kojoj je pravo ime Jamila Hashimova je zapravo primer neverovatne istrajnosti. Fascinantno je da je nakon pokušaja 2011. godine, čekala punih 15 godina da konačno stigne na evrovizijsku scenu, i to nakon trijumfalne pobede u The Voice Azerbaijan.

Njen put od nacionalnih selekcija 2011. do pobednice talent šoua i predstavnice države 2026. godine je prava "full circle" priča. Biće zanimljivo videti da li će joj to iskustvo i ogromna podrška kod kuće pomoći da večeras napravi proboj u finale.

Mnogi su fascinirani kada čuju koliko ova pevačica zapravo ima godina. Naime, atraktivna Jiva ima 43 godine. Rođena je u Moskvi, tadašnjem Sovjetskom Savezu. Iako je rođena u Rusiji, njeni koreni i karijera su neraskidivo vezani za Azerbejdžan.

Još kao mlada devojka preselila se u Baku, gde je 2003. godine (sa svega 21 godinom) osvojila drugo mesto na prestižnom takmičenju "Baku Autumn" (Bakı Payızı), što je bio prvi znak da je čeka ozbiljna karijera.

Profesionalni razvoj: Od džeza do popa

Pre nego što je postala pop zvezda, Jiva je "pekla zanat" na veoma ozbiljnim mestima. Bila je vodeći vokal Hazz Band-a, gde je spajala džez elemente sa savremenim zvukom.

Nastupala je na čuvenom Montreux Jazz Festivalu u Švajcarskoj (2014.), što je ogroman uspeh za bilo kog umetnika sa prostora Kavkaza. Učestvovala je u velikim nacionalnim projektima, snimajući patriotske pesme sa najvećim zvezdama Azerbejdžana poput Emin-a i Zülfiyye Xanbabayeve.

Umetničko ime JIVA počela je da koristi 2017. godine kada je odlučila da se potpuno posveti solo karijeri. Ime je kratko, efektno i simbolizuje njenu transformaciju iz džez pevačice u modernu R&B i pop divu.