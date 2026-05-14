Antigoni Bakstonove godine na Evrovizijipredstavlja Kipar, iako je rođena i odrasla u Londonu. Zbog toga se deo publike zapitao kakva je njena veza s tom zemljom, a pevačica je sada sve objasnila u razgovoru za BBC.

Antigoni ima grčko-kiparske korene i kaže da je ponosna što predstavlja Kipar, treće najveće ostrvo na Mediteranu. U videu koji se brzo proširio TikTokom objasnila je da ima oba državljanstva - britansko i kiparsko. "Pripadam i jednom i drugom", rekla je.

Foto: Radek MICA / AFP / Profimedia

Na pitanje BBC-jevog reportera da li je i ranije pokušavala da predstavlja Kipar na Evroviziji, Antigoni je odgovorila da jeste i da je to pokušavala nekoliko godina. Otkrila je i da se prijavljivala za Grčku.Kad ju je pitao da li je ikada pokušala da predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo, rekla je da nije.

Muzika joj je povezana s korenima

"Stvar je u tome da volim London, volim Ujedinjeno Kraljevstvo, tamo sam rođena i odrasla, ali moja muzika uglavnom ima buzuki i grčke elemente. Da predstavljam UK, imala bih osećaj kao da to radim samo zbog platforme", rekla je.

U pisanom intervjuu za BBC dala je još više detalja o svom odrastanju i povezanosti s Kiprom. "Rođena sam i odrasla u Londonu, ali sam svakog leta provodila šest do osam nedelja na Kipru i odrasla sam osećajući se jako kiparski", rekla je.

"Jalla" ima posebno značenje

Njena pesma, s kojom nastupa na Evroviziji, koristi tradicionalne grčke instrumente i referiše se na popularni trbušni ples Tsifteteli. Kaže i da naslov "Jalla", grčko-kiparski sleng koji se otprilike može prevesti kao "još" ili "opet", ima posebno značenje.

"To je specifična reč koja se koristi samo na Kipru", rekla je Antigoni. "Stvarno sam ponosna što to mogu da podelim, jer diljenje sopstvenih korena nešto je što radim kroz svu svoju muziku."

Bila je i u popularnom rijaliti šouu

Antigoni Bakston (30) dolazi iz umetničke porodice, a muzikom se bavi od tinejdžerskih dana. Tokom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji spaja pop i R&B s mediteranskim uticajima. Široj javnosti postala je poznata 2022. godine učešćem u britanskom rijalitiju "Love Island", gde je dodatno učvrstila svoju medijsku prepoznatljivost.

(Kurir.rs/ Index.hr)

