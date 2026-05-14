Danski predstavnik na Evroviziji 2026 Seren Torpegard Lund vraća danski jezik na evrovizijsku scenu nastupom u drugom polufinalu takmičenja. On će se večeras predstaviti publici, a sudeći prema kladionicama, važi za favorita u večerašnjem polufinalu.

Čudo od deteta i rekorder

Činjenica da je sa 17 godina postao najmlađa osoba ikada primljena na Dansku nacionalnu školu scenskih umetnosti dovoljno govori o njegovom talentu. To objašnjava zašto njegove interpretacije uloga poput Tonija (West Side Story) ili Romea nose toliku težinu, on je bukvalno odrastao na daskama koje život znače. Rođen je u Gudmeu, a odrastao je u selu Oure u opštini Svendborg u Danskoj.

Muzički stil i uspeh

Iako dolazi iz sveta mjuzikla, uspeo je da kreira moderan zvuk koji očigledno rezonuje sa publikom. Skoro 6 miliona strimova pre samog finala je ogroman podvig za evrovizijsku pesmu. To ga automatski stavlja u red favorita publike.

Seren je dokaz da se upornost isplati. Neuspeh na Dansk Melodi Grand Prix 2023 ga nije obeshrabrio, već se vratio još spremniji.

Lična strana slave

Njegova iskrena izjava o razgovoru sa terapeutkinjom i gubitku "nevinosti" usled slave je veoma osvežavajuća. To pokazuje da je on svestan pritiska koji Evrovizija nosi, posebno za zemlju poput Danske koja nakon nekoliko lošijih godina očajnički želi taj famozni "Top 10" ili čak četvrtu pobedu.



Seren je jedan od retkih izvođača koji otvoreno priča o mentalnom zdravlju. Priznao je da redovno ide na terapiju kako bi se lakše nosio sa naglom slavom i pritiskom koji donosi Evrovizija. Često ističe da mu je važno da ostane "prizemljen" i da ne izgubi sebe u svetu šou-biznisa, zbog čega mu je podrška verenika i porodice ključna.

"Pesma govori o tome da se stalno vraćate osobi za koju znate da će vas povrediti, ali ne možete da joj odolite. Sa druge strane, to je i priča o odrastanju kroz noćni život, izlaske i sve greške koje pravimo. Kroz te greške upoznajemo sebe i ja sada, kada imam 27 godina, prvi put u tim okolnostima osećam i kažem sebi kako je vreme da krenem kući“, pred polufinale rekao je Seren za Radio Beograd 202.

Neobična veridba u spa centru

O Serenovom privatnom životu se u poslednje vreme dosta piše u danskim medijima, naročito nakon njegove pobede na nacionalnom izboru. On je veoma otvoren i iskren, što ga je i učinilo ljubimcem publike.

Seren je u srećnoj vezi i veren je sa Simonom Fichmanom. Njihova priča o veridbi je postala prilično poznata jer nije sve išlo po planu:Seren je zaprosio Simona tokom boravka u jednom spa centru. Odveo ga je u šetnju plažom i otpevao mu pesmu koju je sam napisao za njega. Kada je kleknuo, Simon je od šoka "potpuno pobledeo" i nije odmah rekao "da". Soren se kasnije šalio da je Simon morao malo da "nosi prsten i navikne se na ideju" pre nego što je zvanično prihvatio. Par se uselio u zajednički stan krajem 2025. godine. Venčanje trenutno nije u prvom planu jer su obojica fokusirani na Serenovu evrovizijsku avanturu.