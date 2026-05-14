Večeras, 14. maja, očekuje nas drugo polufinalno veče Evrovizije 2026, a iako noć možda neće obilovati velikom napetošću, građani Srbije jedva čekaju početak prenosa – i to isključivo zbog legendarne Duške Vučinić. Dugogodišnja komentatorka RTS-a već decenijama je prva asocijacija na ovo muzičko takmičenje, dokazujući iz godine u godinu da Evrovizija bez nje jednostavno nema smisla.

Svoj kultni status kod publike zaslužila je zahvaljujući oštrim, često veoma sarkastičnim, ali pre svega urnebesnim komentarima.

"Pojavio se kao statista"

Prošle godine u Bazelu, na ciničnog tona Duške Vučinić našao se predstavnik Kipra, Teo, i njegovo "veliko” glumačko iskustvo:

"Kaže Teo da je od malih nogu pokazivao talenat za glumu i ples... Počeo je sa sedam. Strast prema muzici ga je odvela na prestižni Berkli... Imao je iskustva u glumi. Hm. Pojavio se kao statista u seriji 'Euforija'. Ozbiljno iskustvo”.

Lorin zarobljena u solarijumu (2023)

Pobednički nastup predstavnice Švedske, Lorin, koji se sastojao od masivnog plafonskog LED ekrana, inspirisao je Dušku za jedno od najsmešnijih poređenja:

"Ja ne znam kako vama deluje, ali meni izgleda je kao da je u solarijumu, pa se bori da podigne gornji deo i da izađe iz njega”.

Udar na Evrovizijske organizatore (2023)

Ni sami organizatori Evrovizije nisu bili pošteđeni. Svesna vrtoglavih troškova koje donosi pobeda na takmičenju, Duška je gledaoce nasmejala surovom opaskom:

"Do kraja večeri ćemo videti ko će dizati kredite i skupljati pare za organizaciju sledeće godine”.

"Vo imja Oca!"

Prava drama nastala je tokom proglašenja finalista tokom prvog polufinala. Napetost se osećala i preko malih ekrana, a kada je konačno izgovoreno "Serbia“, Duška nije skrivala emocije:

"Serbia! O, majko moja, hvala ti, vo imja Oca i Sina, da se ovo desilo. Živa nisam bila. Dobro. Srbija je u finalu. Raduj se, Srbijo."

Prozvala predstavnika Islanda zbog štikli

Duška je ranije dobacila nešto slatko i sočno za predstavnike Islanda: "Ovo mi je nekako delovalo kao reklama za sladoled na štapiću".

"Ja sam fascinirana muškim plesačima u štiklama, da li je u pitanju udobnost ili samo izdužiti nogu. Pomalo zavidim na veštini i manevrisanju u štiklama", rekla je nakon što se završio nastup Poljske.

"Ala je obrnu, baš muški! Što bi rekla doktorka Macura slojevito se obukla večeras", na račun predstavnice Španije Melodi.

