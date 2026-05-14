Nakon prve polufinalne večeri Evrovizije, odmah su se izdvojili favoriti među kojima je, pored naše "Lavine", dominirala i Moldavija koja je nastupila prva.

Satoši je izveo numeru "Viva, Moldova!", a njihov energičan nastup naterao je sve da đuskaju kako u hali tako i kraj malih ekrana.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Moldavije u prvom polufinalu Evrovizije:

Kako je Vlad otkrio u intervjuu za Mondo na samom početku, iako je nastupio prvi, nije osećao pritisak, ali priznaje da mu nije bilo svejedno kada je saznao za redosled.

"Svi su nam davali veliku podršku, od volontera do tehničkog dela organizacije, baš zato što su znali da nije lako biti prvi", započeo je muzičar.

Priznao je i da ima veliku podršku svoje zemlje, te da su se uz njegovu pesmu snimali čak i političari.

"Najveće mi je bilo iznenađenje kada sam video da su dame iz Nacionalne garde snimile TikTok video uz moju pesmu, kao i ministar kulture", priča Satoši.

Intervju sa Satoshijem, predstavnikom Moldavije koji ide u finale

Na pitanje novinarke portala Mondo, Marine Cvetković, ko je Satoši van bine, uz osmeh nam je rekao: "Optimista, sanjar".

"Naravno da sam čuo pesmu, i video sam ih uživo. Prvo sam ih sreo u Amsterdamu nakon žurke, i zapravo smo zajedno otišli u hotel gde smo jeli neke naše kolače sa čokoladom i šljivama koji su poznati. Tražili su mi da im donesem, a oni su meni dali rakiju", priča Satoši uz smeh.

"Šalili smo se kada smo gledali na polufinalnu listu, stajala je Poljska, potom Srbija da ćemo, kada neko pita šta je Evrovizija, pokazati listu gde su ovi nastupi jedan do drugog, a toliko su drugačiji, kontrasni".

Vlad je potom otkrio i ko mu je favorit druge polufinalne večeri:

"Jako sam se povezao sa Alisom Kalaćijem iz Albanije, podržavam ga kao čovek do kraja, i smatram da je sjajan vokal. Ali se nadam da će svi dati sve od sebe i pružiti publici dobar šou".

On se potom dotakao i skandala koji je nastao kada se slikao sa Alisom pokazavši dvoglavog orla.

"Došlo je do konfuzije, odmah sam se oglasio. To je za mene kao Moldavca bilo potpuno nepoznato, šta to može da znači. Izgledalo je kao ptica, kao simbol sa albanske zastave i zajedno smo se slikali jer smo dobri drugovi, šalili smo se, i onda je nastala fotografija koju sam postavio. Nisam imao pojma kako može da se tumači od strane neke grupe ljudi, nikad ne znaš, reč na jednom jeziku može na drugom jeziku da znači nešto loše", objašnjava Satoši.

"Morate dati kontekst svemu, imati kritičko mišljenje, jer je u suprotnom to manipulacija, a ja mrzim manipulaciju, zato sam odlučio da objasnim srpskom narodu sve. Daleko sam od toga da bih hvatao strane, ne želim to, glupo je", zaključio je Satoši na kraju.

