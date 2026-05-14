Početak druge polufinalne večeri u Beču najavio je poznati voditeljski duo Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski. Oni su izgledali kao da su preživeli potpunu kataklizmu. Sve detalje večerašnjeg polufinala pratite u našem BLOGU uživo.

Naime, Viktorija se pojavila sa prslukom za spasavanje oko vrata i "iscepanom" haljinom i podvezicama, dok je Mišel takođe imao iscepanu garderobu, a na licu "ogrebotine". Nije baš jasna simbolika ovog njihovog kostima, verovatno je reč o tome da će oni brinuti o tome da tokom večeri sve protekne u najboljem redu.

Kako su izgledali voditelji pogledajte u galeriji:

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:

1. Bugarska: Dara - Bangaranga

2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go

3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature

5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads

6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba

7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice

8. Kipar: Antigoni - Jalla

9. Letonija: Atvara - Ēnā

10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem

11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse

12. Ukrajina: Leléka - Ridnym

13. Albanija: Alis - Nân

14. Malta: Aidan - Bella

15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Kroz dvočasovni program vodiće nas Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski. Oni će otvoriti veče izvođenjem pobedničke numere "Wasted love" dok će u pauzi za glasanje nastupiti i aktuelni pobednik JJ s novom numerom "Unknown".