"Da li želiš da me ukrotiš, guši me": Ovo je tekst kontroverzne pesme zbog koje su tražili diskvalifikaciju Rumunije sa Evrovizije
Aleksandra Kapitanesku predstavlja Rumuniju na ovogodišnjoj Evroviziji, a večeras je nastupila u drugoj polufinalnoj večeri. Još pred takmičenje izazvala je brojne kontroverze zbog teksta pesme koju izvodi.
Pesma je izazvala oštre reakcije aktivista, stručnjaka i dela javnosti koji upozoravaju da tekst može normalizovati opasne obrasce ponašanja kod mladih, dok pevačica odlučno odbacuje optužbe tvrdeći da je u pitanju umetnički izraz o emotivnom pritisku.
Ovako je izgledao nastup Rumunije na Evroviziji:
Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me).
Profesorka prava Kler Mekglin istakla je da izbor ove pesme i njena promocija na takmičenju predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja olako rizikuje živote mladih žena.
Ona upozorava na medicinske dokaze koji ukazuju na to da učestalo seksualno gušenje može izazvati oštećenje mozga. Njene brige deli i norveška zdravstvena radnica koja navodi da autori svesno i opasno koriste trendove "normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju.
Aleksandra Kepitinesku se oglasila nakon oštrih optužbi, demantujući da pesma promoviše nasilje, te istakla "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija".
Takođe, na njenoj strani je i publika, a fanovi ističu da mora da postoji "pravo na umetničku slobodu".
U nastavku pročitajte i reči numere oko kojih se danima "lome koplja":
Davi me
Fantomu, osećaš se kao fantom
Zašto želiš da me ukrotiš?
Teško je disati
Da li me osećaš?
Predrefren:
Radi ono što ti kažem
I nemoj nikada da me izdaš
Ovde si da mi se pokoravaš
Zar ne?
Refren:
Sve što mi treba je tvoja ljubav
Želim da me guši, guši, guši
Rođena sam da me kontrolišeš, želim da me gušiš
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
Voli me, neka mi pluća eksplodiraju
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Sve što mi treba je tvoja ljubav, želim da me guši
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
Postrefren:
Guši me
Guši me
Guši me
Spasi me
Iznutra gorim
Želim da me zoveš, zoveš, zoveš, zoveš
Moje telo preklinje
Predrefren:
Radi ono što ti kažem
I nemoj nikada da me izdaš
Ovde si da mi se pokoravaš
Zar ne?
Refren:
Sve što mi treba je tvoja ljubav
Želim da me guši, guši, guši
Rođena sam da me kontrolišeš, želim da me gušiš
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
Voli me, neka mi pluća eksplodiraju
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Sve što mi treba je tvoja ljubav, želim da me guši
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
Postrefren:
Guši me
Guši me
Guši me
Sve što mi treba je tvoja ljubav
Želim da me guši, guši, guši
Rođena sam da me kontrolišeš, želim da me gušiš
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
Voli me, neka mi pluća eksplodiraju
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Sve što mi treba je tvoja ljubav, želim da me guši
Gu-gu-gu-guši me, gu-gu-gu-guši me
