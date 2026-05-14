Drugo polufinale Evrovizije tek što je počelo, a voditelji su prikazali veoma zanimljive kostime koje su odabrali. Međutim, njihova inspiracija da budu duhoviti nije ništa naspram toga kako Duška Vučinić može da ih prokomentariše. 

Kada se Mišel Ostrovski pojavio u kostimu koji asocira na perja ptice, srpska komentatorka prenosa Duška Vučinić, kao iz topa je prokomentarisala šta misli:

"Stvarno izgleda kao papagaj u naletu strasti", rekla je usred prenosa.

Foto: Printskrin RTS1

Redosled nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026:

1. Bugarska: Dara - Bangaranga
2. Azerbejdžan: Jiva - Just Go
3. Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
4. Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
5. Češka: Daniel Zizka - Crossroads
6. Jermenija: Simón - Paloma Rumba
7. Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
8. Kipar: Antigoni - Jalla
9. Letonija: Atvara - Ēnā
10. Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
11. Australija: Delta Goodrem - Eclipse
12. Ukrajina: Leléka - Ridnym
13. Albanija: Alis - Nân
14. Malta: Aidan - Bella
15. Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya

Kroz dvočasovni program vodiće nas Viktorija Svarovski i Mišel Ostrovski. Oni će otvoriti veče izvođenjem pobedničke numere "Wasted love" dok će u pauzi za glasanje nastupiti i aktuelni pobednik JJ s novom numerom "Unknown".

