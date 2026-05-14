Slušaj vest

Velika zabrinutost zavladala je među obožavateljima italijanske evrovizijske zvezde Sala Da Vincija (57). Samo nekoliko dana pre finala Evrovizije, pevač je neočekivano morao da otkaže jedan planirani nastup, što je odmah izazvalo zabrinutost među fanovima.

Sal da Vinci, predstavnik Italije na Evroviziji 2026 Foto: Alessandro Tocco/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pevač je trebalo da nastupi u četvrtak u 13 sati u Eurofan House-u u Beču, ali je nastup otkazao u poslednjem trenutku, prenosi Heute. Ipak, nekoliko sati kasnije iznenadio je publiku pojavivši se na pozornici Eurovision Village-a kod gradske većnice, gde je prema planu nastupio u 16:30 sati, prenosi RTL.

Razlog otkazivanja zasad nije poznat, a službenih informacija o tome još uvek nema. Na društvenim mrežama već su krenula brojna nagađanja. Mnogi obožavatelji strahuju da se iza svega kriju zdravstveni problemi, dok drugi smatraju da je reč o stresu uoči Evrovizije. Sal Da Vinci ove godine predstavlja Italiju na Evrosongu i mnogi ga fanovi smatraju jednim od favorita takmičenja. Njegova pesma “Per sempre sì” odmah je osvojila simpatije eurovizijske publike.