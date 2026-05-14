Snimak na kojem predstavnica Rumunije na "Evroviziji 2026" i predstavniciSrbije na ovom takmičenju, bend "Lavina" marširaju kroz šator postao je apsolutni viral na društvenim mrežama.

Dok koračaju u mračnim, "dark" kostimima sa lancima i korsetima, natpis "Balkanska svadba" je nasmejao sve. Njihov ozbiljan izraz lica i moćan stajling pod šatrom deluju kao scena iz nekog futurističkog filma.

Foto: alexoi.capi/tiktok

Posebnu pažnju privlači rumunska umetnica koja sa crnim velom preko lica i u metalik haljini izgleda kao moderna gotik mlada.

Kako se našalila predstavnica Rumunije, ovo je snimak prave balkanske svadbe, a mnoge je oduševilo druženje predstavnika susednih zemalja na Evroviziji.

Ko je Aleksandra Kapitanesku predstavnica Rumunije na Evroviziji?

Aleksandra Kapitanesku (rođena 31. jula 2003) je rumunska pevačica i kantautorka koja je stekla slavu pobedom u 11. sezoni takmičenja Vocea României (Glas Rumunije) 2023. godine. Od maja 2026. godine, široko je prepoznata kao umetnica koja predstavlja Rumuniju na Pesmi Evrovizije 2026. sa pesmom "Choke Me".

Pobedila je na rumunskom nacionalnom izboru (Selecția Națională) sa pesmom "Choke Me", osvojivši maksimalan broj poena od žirija. Poznata kao zvezda u usponu rumunske rok scene, prepoznatljiva je po moćnom glasu koji spaja rok elemente sa popom, kao i po emotivnim i energičnim nastupima. Nakon pobede, objavila je svoj debi EP pod nazivom Căpitanu' (2024) i nastavlja da nastupa sa svojim bendom koji čini petoro prijatelja.

Kontroverzni tekst zbog kojeg se tražila njena diksvalifikacija podigao je veliku buru, a o čemu se radi u pesmi pogledajte OVDE.