O dekolteu bogatašice na Evroviziji bruji Evropa: Kad god se pomerila svi su pomislili da će dekotle popustiti
Voditeljka ovogodišnje EvrovizijeViktorija Svarovski ponovo je privukla pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom i još atraktivnijim haljinama.
U drugoj polufinalnoh večeri odlučula se za nešto provokativnije izdanje te je haljina dubokog izreza u pojedinim trenucima jedva pokrivala njene grudi.
Da li ćete gledati Evroviziju?
Ovako je Viktorija izgledala u drugom polufinalu Evrovizije:
Pretpostavlja se da je haljina prekrivena svarovski kristalima po kojima je i njena porodica poznata u svetu. Ipak, nema sumnje da je Viktorija pobrala sve simpatije odabirom haljina u ovim polufinalnim večerima popularnog takmičenja.
Televizijski uspesi i sopstveni biznis
Na nemačkom govornom području Viktorija je stekla najveću popularnost učešćem u emisiji "Let's Dance", gde je odnela pobedu 2016. godine, a od 2018. postala je i stalna voditeljka ovog programa.
Ušla je u istoriju i kao najmlađa članica žirija emisije "Das Supertalent". Pored televizijskog i muzičkog rada, veoma je aktivna u svetu mode i preduzetništva; pokrenula je svoj bjuti brend ORIMEI, radila kao model za prestižne magazine poput ELLE i Forbes, te dizajnirala modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom. Ipak, javnost u Austriji i evrovizijskim krugovima ima podeljeno mišljenje o njoj – dok je jedni smatraju pravim profesionalcem, drugi veruju da je uspeh ostvarila zahvaljujući poznatom prezimenu.
Sve detalje drugog polufinala možete pročitati u našem BLOGU uživo!