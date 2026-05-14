Slušaj vest

 Voditeljka ovogodišnje EvrovizijeViktorija Svarovski ponovo je privukla pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom i još atraktivnijim haljinama. 

U drugoj polufinalnoh večeri odlučula se za nešto provokativnije izdanje te je haljina dubokog izreza u pojedinim trenucima jedva pokrivala njene grudi. 

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Ovako je Viktorija izgledala u drugom polufinalu Evrovizije:

Viktorija Svarovski u drugom polufinalu Evrovizije Foto: RTS Printksrin

 Pretpostavlja se da je haljina prekrivena svarovski kristalima po kojima je i njena porodica poznata u svetu. Ipak, nema sumnje da je Viktorija pobrala sve simpatije odabirom haljina u ovim polufinalnim večerima popularnog takmičenja.

Televizijski uspesi i sopstveni biznis
Na nemačkom govornom području Viktorija je stekla najveću popularnost učešćem u emisiji "Let's Dance", gde je odnela pobedu 2016. godine, a od 2018. postala je i stalna voditeljka ovog programa.

Screenshot 2026-05-14 230010.png
Foto: RTS Printksrin

Ušla je u istoriju i kao najmlađa članica žirija emisije "Das Supertalent". Pored televizijskog i muzičkog rada, veoma je aktivna u svetu mode i preduzetništva; pokrenula je svoj bjuti brend ORIMEI, radila kao model za prestižne magazine poput ELLE i Forbes, te dizajnirala modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom. Ipak, javnost u Austriji i evrovizijskim krugovima ima podeljeno mišljenje o njoj – dok je jedni smatraju pravim profesionalcem, drugi veruju da je uspeh ostvarila zahvaljujući poznatom prezimenu.

Sve detalje drugog polufinala možete pročitati u našem BLOGU uživo!

Ne propustitePop kulturaPobedila je rak, a sad juri pobedu na Evroviziji: Predstavnica Australije zbog bolesti ponovo učila da govori, a favorit je u Beču
Delta Gudrem, predstavnica Australije na Evroviziji 2026
Pop kulturaVerenika zaprosio na šokantnom mestu, sa psihologom se priprema za Evroviziju: Danac koga su nazivali čudom od deteta sada ima samo jedan cilj
Screenshot 2026-05-14 192341.png
Pop kulturaPredstavnik Italije na Evroviziji otkazao nastup u poslednjem trenutku: Šta se dešava?
Sal Da Vinči, Sanremo 2026
Pop kulturaSvi se pitaju kako Britanka predstavlja Kipar na Evroviziji: Antigoni je rođena i živi u Londonu, a ovo je njen odgovor (VIDEO)
Antigoni Bakston, predstavnica Kipra na Evroviziji 2026

00:23
Džej Džej, prošlogodišnji evrovizijski pobednik spreman da preda štafetu: Dao učesnicima savet zlata vredan Izvor: MONDO/Marina Cvetković