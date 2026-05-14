Poznati svi finalisti Evrovizije 2026: Evo koje države će izaći "Lavini" na crtu u velikom finalu
Nakon obe polufinalne večeri sada imamo potpuni spisak finalista koji će se u subotu 16. maja boriti za prvo mesto i titulu pobednika jubilarne 70. Evrovizije.
Iz prvog polufinala plasirali su se: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija, Poljska. Njima su se sada pridružili još 10 učesnika: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska, Češka.
Pred sam kraj drugog polufinala nastupa Džej Džej koji je predstavio svoju novu pesmu Unknown.
Džej Džej je doneo Pesmu Evrovizije 2026. u Beč pobedom na Evroviziji 2025. godine u Bazelu sa pesmom Wasted Love.
Mladi austrijski kontratenor oduševio je publiku i žiri neobičnim spojem operskog glasa i modernog pop zvuka, osvojivši ukupno 436 poena.
Tom pobedom je Austriji doneo treću evrovizijsku titulu u istoriji.
Inače, privilegovane države ili "Velika petorka" su Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Velika Britanija. Ove zemlje imaju osigurano mesto direktno u velikom finalu.