Slušaj vest

Manekenka Barbara Palvin i njen suprug, glumac Dilan Sprus, privukli su ogromnu pažnju na crvenom tepihu u Kanu, ali ovog puta razlog nije bila samo njihova glamurozna pojava. Par je upravo tamo, pred kamerama i fotografima, pokazao da očekuje prvo dete.

Barbara je na Filmski festival u Kanu stigla u elegantnoj satenskoj haljini nežnoplave boje, dok je Dilan za ovu priliku odabrao klasični smoking. Međutim, najviše pažnje privukao je trenutak kada su zajedno pozirali držeći ruke na njenom trudničkom stomaku.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje na crvenom tepihu:

1/6 Vidi galeriju Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Objavili lepe vesti na Instagramu

Nedugo nakon pojavljivanja na crvenom tepihu, Barbara i Dilan su se oglasili i na Instagramu, gde su zvanično podelili srećne vesti. Uz objavu su stavili emotikon u rok fazonu, a u nizu fotografija našla se i slika ultrazvuka na kojoj se vidi bebina ruka u istom gestu.

Čestitke su odmah počele da se nižu, a među prvima su se oglasile poznate ličnosti. Glumice i televizijske zvezde, među kojima su Brenda Song, Kler Holt, Ari Furnije i Ava Filip, poželele su paru sve najlepše povodom prinove.

Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njihova ljubavna priča počela je neobično

Ljubavna priča Barbare Palvin i Dilana Sprusa počela je 2017. godine, kada su se navodno upoznali na jednoj zabavi. Susret je bio kratak i pomalo neprijatan, ali se kasnije ispostavilo da je bio početak velike ljubavi.

Barbara je posle toga zapratila Dilana na Instagramu, a glumac je odlučio da joj se javi.

– Zapratila me je, pa sam pomislio: “Dobro, da joj dam nešto.” I ušao sam joj u DM – rekao je Dilan 2019. godine za magazin W.

Potom je otkrio i šta joj je napisao:

– Rekao sam joj: “Hej, ne znam da li si dugo u Njujorku, ali mogli bismo da se vidimo ako želiš. Evo mog broja.” A onda mi nije odgovorila šest meseci.

Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Barbara zbog njega otputovala u Kinu

Ipak, njihova komunikacija se kasnije nastavila. Dilan je 2018. imao zakazano snimanje u Kini koje je trebalo da traje šest meseci, a Barbara je odlučila da ga poseti.

– Nekako sam odletela u Kinu da ga vidim nakon što smo pričali tri meseca – priznala je jednom prilikom za People Now.

Par je zvanično započeo vezu u junu 2018. godine, a ubrzo su svoju romansu pokazali i javnosti. Barbara mu je iste godine za rođendan posvetila emotivnu poruku:

– Iako je tvoj rođendan, imam osećaj da sam ja dobila najveći poklon od svih.

Barbara Palvin i Dilan Sprus na crvenom tepihu u Kanu dok manekenka pokazuje trudnički stomak Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Venčali se u Budimpešti

Barbara i Dilan su u januaru 2019. počeli da žive zajedno, a tokom godina su često zajedno dolazili na javne događaje, crvene tepihe i jedno drugom pružali podršku na društvenim mrežama.

U julu 2023. godine venčali su se u crkvi u Budimpešti, a sada su fanove obradovali novim poglavljem svoje ljubavne priče. Par je u maju 2026. godine objavio da čeka prvo dete.

Video: Sve o trudnoći Ksenije Knežević