Vensan Kasel doputovao je u Kan zbog premijere filma „Paralelne priče“ (Parallel Stories) u kojem igra jednu od glavnih uloga. U četvrtak uveče je na čuvenom festivali prikazano ostvarenje dvostrukog oskarovca Asghara Farhadija, a čuvenom francuskkom glumcu je duštvo na crvenom tepihu pravila partnerka Nara Baptisti.

Čuveni Vensan Kasel u pomenutom filmu igra sa legendarnim francuskim glumicama Izabel Iper i Katrin Denev koje su se takođe pojavile na crvenom tepihu u Kanu.

Film „Paralelne priče“ uvršten je u zvanični glavni takmičarski program Kanskog festivala i bori se za prestižnu „Zlatnu palmu“. Publika je nestrpljivo čekala da vidi ostvarenje čiju režiju potpisuje iranski reditelj Farhadi, poznat po filmovima „Razdvajanje“ i „Trgovački putnik“.

Vensan Kasel (59) koji će u novembru napuniti 60 godina, poznat je po dobrom stilu odevanja. Definitivno ne spada u red glumaca koji ne mare za modni imidž, a trendove prati podjednako aktivno kao i njegova partnerka Nara Baptisti (30).

Večeras je u Kanu nosio smoking sa svilenim reverima, dok je Nara odabrala plišanu toaletu koja ističe liniju tela. I ovaj pout su uskladili modna izdanja, što je za njih ubičajeno.

A dobar stil je pao u drugi plan kada je čuveni par počeo da se ljubi na crvenom tepihu Kanskog festivala. Scene izliva strasti zasenile su modu, i privukle poglede radoznalih posmatrača.

Njihovu vezu koja traje od kraja 2023. godine, prate brojni negativni komentari na račun razlike u godinama koja ih deli. Reakcije idu toliko daleko da Vensana zovu deda, a mlađanu Naru nazivaju njegovom unukom.

Takve opaske im verovatno ne smetaju mnogo, makar ne onoliko da bi poklekli pod naletom kritika i posumnjali u svoju ljubav.

Slične priče kružile su i dok je Kasel bio oženjen poznatim brazilskim modelomTinom Kunaki (29) kojom se oženio 2018. Razvod je usledio samo nekoliko meseci pre nego što je javnost saznala za njegovu vezu sa Narom Baptisti.

Vensan Kasel iz braka sa Tinom Kunaki ima ćerku Amazoniju, dok mu je ljubav sa Narom početkom 2025. donela sina Kaetana čiju je sliku nedavno objavio na Instagramu.

Podsetimo, slavni Francuz je od 1999. do 2013. bio oženjen čuvenom italijanskom glumicom Monikom Beluči, i sa njom dobio ćerke Leoni i Devu Kasel koja se juče pojavila na reviji Dior u Los Anđelesu.

