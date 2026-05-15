Nakon što je kompletiran spisak finalista, poznat je i redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Finale će otvoriti Danska, koju predstavlja Seren Torpegor Lun sa numerom „Før vi går hjem“, dok će poslednja na scenu izaći Austrija, ovogodišnji domaćin takmičenja, sa izvođačem Kozmo i pesmom „Tanzschein“.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kompletan redosled nastupa u finalu Evrovizije 2026

  1. Danska – Seren Torpegor Lun, „Før vi går hjem“
  2. Nemačka – Sara Engels, „Fire“
  3. Izrael – Noam Betan, „Michelle“
  4. Belgija – Esila, „Dancing on the ice“
  5. Albanija – Alis, „Nân“
  6. Grčka – Akilas, „Ferto“
  7. Ukrajina – Leleka, „Ridnym“
  8. Australija – Delta Gudrem, „Eclipse“
  9. Srbija – Lavina, „Kraj mene“
  10. Malta – Ejdan, „Bella“
  11. Češka – Danijel Žiška, „Crossroads“
  12. Bugarska – Dara, „Bangaranga“
  13. Hrvatska – Lelek, „Andromeda“
  14. Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, „Eins, zwei, trei“
  15. Francuska – Monro, „Regarde“
  16. Moldavija – Satoši, „Viva Moldova“
  17. Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, „Liekinheitin“
  18. Poljska – Alicja, „Pray“
  19. Litvanija – Lion Seka, „Sólo quiero más“
  20. Švedska – Felicija, „My system“
  21. Kipar – Antigoni, „Jalla“
  22. Italija – Sal da Vinči, „Per sempre si“
  23. Norveška – Jonas Lov, „Ya ya ya“
  24. Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, „Choke me“
  25. Austrija – Kozmo, „Tanzschein“
Veliko finale Evrovizije 2026 biće održano u subotu, 16. maja, sa početkom u 21 čas po centralnoevropskom letnjem vremenu, a pobednika će odlučiti kombinacija glasova stručnog žirija i publike.

Grupa Lavina tokom nastupa na Evroviziji
Duška Vučinić za Mondo sumira utiske nakon prolaska Srbije u finale Izvor: MONDO/Marina Cvetković