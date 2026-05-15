Slušaj vest

Kanski festival je počeo 12. maja, a mi već imamo kraljicu crvenog tepiha. Glumica Demi Mur je napravila pravi trenutak za pamćenje kad je kročila na crveni tepih u zadivljujućoj haljini boje lavande koja se bukvalno vukla za njom. Iako je prekršila dres-kod jer su organizatori festivala zabranili dugačke šlepove i "gole" haljine, ne možemo da poreknemo da je Demi Mur izgledala zadivljujuće u upečatljivoj Gucci haljini sa spuštenim ramenima koja je svetlucala i prelazila u širok šlep.

Demi Mur Foto: Silvain Roger / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Eterična haljina u nežnoj, ali živoj nijansi lavande, imala je nežne, providne slojeve koji su se njihali na povetarcu stvarajući dramatičan gotovo filmski efekat. Tkanina je izgledala kao da se talasa preko crvenog tepiha, protežući se nekoliko metara iza nje u upečatljivom šlepu koji su fotografi željno zabeležili iz svakog ugla.

Demi Mur Foto: Silvain Roger / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Donji deo haljine se obavijao oko nogu uz dubok šlic, a poluprovidan materijal je na suptilan način koketirao sa zabranom "golih" haljina na Kanskom festivalu. Njen izgled je upotpunjen elegantnim špicastim potpeticama u odgovarajućoj nijansi i blistavim minđušama koje su joj uokvirivale lice, dok je njena duga, tamna kosa bila stilizovana u meke, ležerne talase koji su joj se spuštali preko ramena i zračili "wet look" frizurom.

Ne znamo da li su Demi Mur organizatori "progledali" kroz prste budući da je članica žirija ove godine u Kanu, ali nas je oduševila svojim modnim odabirom i učinila ga nezaboravnim.

VIDEO: Kanski festival