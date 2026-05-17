Brus Vilis, jedan od najpoznatijih akcionih glumaca Holivuda, godinama je važio za čoveka koji na velikom platnu može sve. Publika ga pamti kao neustrašivog Džona Meklejna iz filma „Umri muški“, ali i po ulogama u ostvarenjima „Šesto čulo“, „Petparačke priče“ i „Armagedon“.

Međutim, poslednjih godina život slavnog glumca obeležila je teška borba sa bolešću zbog koje se povukao iz javnosti i završio glumačku karijeru.

Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala

Vilis je rođen 19. marta 1955. godine, što znači da je u maju 2026. napunio 71 godinu.

Prvi znaci bolesti primećeni su na snimanjima

Pre nego što je porodica javno saopštila dijagnozu, u Holivudu se već govorilo da se glumac na setovima svojih poslednjih filmova mučio sa pamćenjem teksta i komunikacijom.

Prema navodima stranih medija, reditelji su mu skraćivali dijaloge, a tokom snimanja je navodno koristio slušalicu preko koje su mu saradnici pomagali da izgovori replike. Kolege su kasnije opisivale da je umeo da deluje zbunjeno, pa su se spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju sve češće pojavljivale u javnosti.

Porodica je u martu 2022. godine prekinula nagađanja i saopštila da se Brus Vilis povlači iz glume zbog afazije, poremećaja koji utiče na sposobnost komunikacije.

Porodica kasnije otkrila novu dijagnozu

Godinu dana kasnije stigla je još teža vest. U februaru 2023. porodica je objavila da je Vilisovo stanje napredovalo i da mu je postavljena preciznija dijagnoza – frontotemporalna demencija, poznata i kao FTD. U porodičnom saopštenju navedeno je da su problemi u komunikaciji samo jedan od simptoma bolesti sa kojom se glumac suočava.

Frontotemporalna demencija je progresivna bolest mozga koja može da utiče na govor, ponašanje, ličnost i svakodnevno funkcionisanje. Prema podacima Udruženja za frontotemporalnu degeneraciju, trenutno ne postoji lek koji bi zaustavio ili izlečio ovu bolest.

Vest je duboko potresla njegove obožavaoce širom sveta, posebno zato što je Vilis decenijama na filmu bio simbol snage, brzine i nepobedivosti.

Danas je okružen porodicom i stručnom negom

Brus Vilis danas živi daleko od očiju javnosti, uz podršku supruge Eme Heming Vilis, bivše supruge Demi Mur i njihove dece. Upravo porodica je od početka njegove bolesti nastupala složno, štiteći njegovu privatnost i dostojanstvo.

Ema Heming Vilis i Brus Vilis - zajedničke fotografije iz privatne arhive tokom srećnijih dana

Ema Heming Vilis je 2025. godine otkrila da glumac živi u zasebnom, prizemnom domu koji je prilagođen njegovim potrebama i u kojem mu je obezbeđena celodnevna stručna nega. Kako je objasnila, to je bila jedna od najtežih odluka, ali je prostor prilagođen njegovom stanju i potrebi za mirnijim okruženjem.

Porodica ga redovno posećuje, a Ema je više puta govorila o tome koliko je važno da se o osobama koje boluju od demencije govori sa razumevanjem, ali i da se ne zaboravi koliko je podrška potrebna i onima koji brinu o njima.

Kao dečak se borio sa mucanjem

Malo je poznato da se Vilis još kao dete suočavao sa problemima u govoru. Imao je izraženo mucanje, a gluma mu je pomogla da se izbori sa tim. Kada je stao na školsku scenu, otkrio je da pred publikom može da govori sigurnije nego u svakodnevnom životu.

Brus Vilis se bori s frontotemporalnom demencijom

Pre nego što je postao svetska zvezda, radio je različite poslove, između ostalog kao obezbeđenje i privatni istražitelj. Njegov veliki proboj dogodio se sredinom osamdesetih godina, kada je zaigrao u seriji „Slučajni partneri“. Hemija koju je imao sa Sibil Šepard donela mu je popularnost, ali prava filmska eksplozija usledila je 1988. godine.

Tada je snimljen „Umri muški“, film koji ga je zauvek upisao među najveće akcione zvezde.

Od neuništivog junaka do čoveka za koga se moli ceo svet

Za publiku koja ga je gledala kako na filmu preživljava eksplozije, obračune i nemoguće situacije, vest o njegovoj bolesti bila je posebno bolna. Brus Vilis je godinama bio sinonim za heroja koji ne odustaje, a danas se njegova najveća borba vodi daleko od kamera.

Iako više ne snima i ne pojavljuje se u javnosti kao nekada, njegovo ime i dalje ima posebno mesto u istoriji filma. Za milione ljudi širom sveta ostao je glumac koji je obeležio jednu eru Holivuda, ali i čovek čija je porodica pokazala koliko su ljubav, strpljenje i dostojanstvo važni kada život krene najtežim putem.

Video: Raša Bukvić o saradnji sa Brusom Vilisom