Srpska influenserka Tamara Kalinić pojavila se na trećoj večeri Kanskog festivala u haljinu koju nećete moći dugo da zaboravite.

Treće veče Kanskog festivala je počelo svetskom premijerom filma "Fatherland" reditelja Pavela Pavlikovskog.

Na crvenom tepihu su se sasvim očekivano pojavile brojne poznate ličnosti, a među njima se našla i poznata Srpkinja, influenserka Tamara Kalinić.

Tamara Kalinić

Za Kanski festival Tamara je čuvala haljinu koja je efektna i glamurozna. Držala se crne boje, a odabrala je haljinu koja je uskog kroja sa modernim detaljima.

Gornji deo je u obliku korseta sa zanimljivim izrezom i radom pletenica po obodu, a u predelu struka se vidi i atraktivan izrez.

Donji deo čini raskošna suknja sa preklopima i dubokim šlicem koja pada na pod, ali i otkriva njene duge noge.

Tamara Kalinić

Ovu haljinu je iskombinovala sa nude sandalama sa tankim kaišićima.  Nakit je bio zlatan i efektan, a za ovu priliku Tamara je nosila i minđuše, narukvicu, ogrlicu, prstenje i sat.

Frizura je bila krajnje jednostavna, ali efektna. Gornji deo kose je podigla sa lica ukosnicama, ali joj je pozadi kosa pada niz leđa.

(Kurir.rs/Glossy)

