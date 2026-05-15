Princ Vilijam, danas princ od Velsa, godinama je odrastao pred kamerama, pod pažnjom javnosti i paparaca koji su pratili svaki njegov korak. Ipak, kada je stigao na prestižni Univerzitet Sent Endruz u Škotskoj, pokušao je da uradi ono što je za većinu studenata sasvim obično, a za njega gotovo nemoguće – da živi bar malo anonimno.

Zbog toga se, prema navodima kraljevskog biografa Roberta Džobsona, među kolegama i prijateljima predstavljao jednostavnim imenom Stiv, iako je zvanično na univerzitetu bio upisan kao Vilijam Vels. Džobson je ove detalje opisao u knjizi „Catherine, the Princess of Wales“, navodeći da je princ na taj način pokušavao da „prođe ispod radara“ i izbegne stalnu pažnju medija.

Univerzitet sklopio poseban dogovor sa medijima

Vilijam je na Sent Endruz stigao 2001. godine, a njegov dolazak nije bio običan studentski početak. Interesovanje javnosti bilo je ogromno, pa je univerzitet morao da pronađe način da zaštiti njegovu privatnost, ali i mir drugih studenata.

Tako je nastao neformalni „Sent Endruz sporazum“ sa britanskim medijima. Prema tom dogovoru, novinari i fotografi trebalo je da ostave princa na miru tokom studija, a zauzvrat su dobijali povremene zvanične prilike za fotografisanje i razgovore. Nekadašnji rektor, doktor Brajan Lang, kasnije je govorio da je cilj bio da univerzitetski život ostane što normalniji, ne samo za Vilijama već i za celu akademsku zajednicu.

Upravo u takvom okruženju, daleko zaštićenijem nego što bi se očekivalo za člana kraljevske porodice, Vilijam je upoznao Kejt Midlton, svoju buduću suprugu.

Nadimak Stiv nije bio jedina „maska“

Lažno ime Stiv nije bilo jedini pokušaj Vilijama i Kejt da sačuvaju privatnost. Dok su bili u vezi, par je, prema pisanju magazina People, povremeno koristio i druga imena kada je želeo da izbegne neželjenu pažnju.

Džobson u knjizi navodi da su se tokom pojedinih putovanja prijavljivali u hotele kao gospodin i gospođa Smit, iako je, kako je ironično primetio, verovatno malo koga zaista zavaralo to prezime.

Strani mediji ranije su pisali i da su tokom jednog odmora na Sejšelima koristili imena Martin i Rouz Midlton, što se uklapa u praksu članova kraljevske porodice da u privatnim okolnostima koriste diskretnija imena kako bi smanjili rizik od neželjene pažnje.

Iskustvo iz mladosti oblikovalo ga je kao oca

Vilijamovo odrastanje pod stalnim pritiskom javnosti i medija ostavilo je dubok trag. Danas, kao otac princa Džordža, princeze Šarlot i princa Luja, posebno vodi računa o tome da njegova deca imaju mirnije detinjstvo nego što su ga imali on i njegov brat, princ Hari.

U više navrata govorio je da ne želi da se ponove obrasci uz koje su njih dvojica odrastali i da će jasno povući granicu kada je reč o privatnosti njegove porodice.

