Gola ramena i telo od milion dolara: Adrijana Lima protresla Kan jednom od najlepših haljina do sad
Međunarodni filmski festival u Kanu, koji se trenutno održava po 79. put, okuplja najveće filmske zvezde, a obavezno su tu i neke od najlepših žena sveta.
Među modelima koji ne propuštaju Kanski festival je i Adrijana Lima, koja je i ove godine jedno od najzapaženijih lica, a prvo pojavljivanje je imala na jednoj žurki.
Brazilska manekenka je za stigla u uobičajeno elegantnom izdanju, a ovog puta je odabrala toaletu koju potpisuje Marija Lusija Horan.
Reč je o šik haljini koja seže do članaka i ima efektan šlic, a njen najinteresantniji deo je prorez ispod dekoltea i korpice za grudi u obliku mašne.
Iako je drapirana i upečatljiva, toaleta je ipak nenapadna i savršen je spoj s kosom podignutom u punđu, šminkom u zemljanim nijansama i pismo-tašnom.
Da sve izgleda lepše, ova kreacija ima nenametljiv sjaj zahvaljujući materijalu, pa je odličan način da se ostavi utisak. U jednom trenutku Adrijana je preko svega obukla strukirani crni sako, koji je zaokružio njeno otmeno večernje izdanje.
Manekenkin suprug i producent Andre Lemer nije privukao toliko pažnje kao Adrijana, a on je odabrao klasično sivo odelo u kombinaciji s braon cipelama i zelenom kravatom.
Par je u braku od 2024. godine i ima sina Sijana, a oboje iza sebe ima po jedab brak. Adrijana Lima je godinama bila udata za srpskog košarkaša Marka Jarića, s kojim ima ćerke Valentinu i Sijenu, dok Lemer s jednom Braziikom ima ćerku Miju i sina Lupa.
