Slušaj vest

U Nemačkoj je zavladalo veliko razočaranje nakon što je objavljen redosled nastupa za finale Evrovizije 2026. Njihova predstavnica Sara Engels, koja će izvesti pesmu „Fire“, nije dobila poziciju kojoj su se nadali ni ona ni fanovi.

Naprotiv, Nemačka će u velikom finalu nastupiti druga po redu, a upravo to mesto među evrovizijskim fanovima već godinama ima gotovo zloglasnu reputaciju.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njen nastup:

1/6 Vidi galeriju Nemačka, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

Kako piše austrijski Heute, nemačka predstavnica je u polufinalu izvukla takozvani „producers’ choice“, odnosno izbor producenata. To znači da organizatori nisu bili vezani za automatsko svrstavanje u prvi ili drugi deo finala, već su sami mogli da odluče gde će smestiti nemački nastup.

U teoriji, to često može da bude dobra vest, jer producenti nastoje da naprave dinamičan redosled i pesmu pozicioniraju tako da ostavi što bolji utisak. Međutim, u slučaju Nemačke odluka je izazvala upravo suprotnu reakciju.

Sara Engels ide na scenu druga

Sara Engels će u finalu nastupiti odmah posle predstavnika Danske, Serena Torpegora Luna, koji važi za jednog od zapaženijih učesnika ovogodišnjeg takmičenja. Posle nje na scenu izlazi predstavnik Izraela Noam Betan sa pesmom „Michelle“.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Izraela:

1/15 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Upravo zbog toga mnogi nemački fanovi smatraju da je njihova predstavnica dobila veoma nezahvalnu poziciju. Ne samo da nastupa na početku programa, već se nalazi između dva nastupa koji bi mogli da privuku veliku pažnju publike.

Zašto svi beže od drugog mesta?

U evrovizijskim krugovima drugo mesto u finalnom redosledu često se naziva „death slot“, odnosno „mesto smrti“. Razlog za taj nadimak leži u statistici koja nimalo ne ide na ruku izvođačima.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 51.44% Da 39.19% Samo finale 9.38%

Nijedna zemlja u istoriji Evrovizije nije pobedila kada je u finalu nastupala druga. Štaviše, nastupi sa ove pozicije često su završavali veoma loše, a pesme izvedene druge više puta su se našle pri samom dnu tabele.

Prema evrovizijskim statistikama, pesma koja je nastupala druga čak devet puta završila je na poslednjem mestu, dok je u tri slučaja ostala bez ijednog osvojenog boda.

Sara Engels, predstavnica Nemačke na Evroviziji 2026, tokom nastupa sa pesmom Fire Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Publika se tek zagreva

Jedan od razloga za lošu reputaciju ove pozicije jeste dinamika samog finala. Kada takmičenje tek počne, publika se još uvek „zagrejala“, gledaoci nisu potpuno ušli u ritam, a do kraja programa ostaje još mnogo pesama.

Zbog toga nastup koji se izvede na samom početku lako može da izbledi iz sećanja do trenutka glasanja. Fanovi Evrovizije zato svake godine detaljno analiziraju redosled nastupa, jer veruju da pozicija može značajno da utiče na konačan rezultat.

Sara Engels, predstavnica Nemačke na Evroviziji 2026, tokom nastupa sa pesmom Fire Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia

Dodatni problem nastaje kada se pesma nađe između favorita ili vizuelno upečatljivijih nastupa. Tada i kvalitetna numera može da prođe slabije nego što se očekivalo.

Kladionice ne veruju u Nemačku

Za Nemačku ove vesti dolaze u trenutku kada ni prognoze ne izgledaju naročito ohrabrujuće. Prema trenutnim procenama, šanse Sare Engels za pobedu iznose manje od jedan odsto.

Lošije od Nemačke, prema aktuelnim prognozama, stoje još samo Belgija i austrijski predstavnik Kozmo.

Foto: Printscreeen/eurovisionworld.com

Ipak, Evrovizija je takmičenje na kojem iznenađenja nikada nisu isključena. Iako drugo mesto u rasporedu ima lošu reputaciju, Sara Engels će u finalu imati priliku da pokaže da pesma „Fire“ može da privuče pažnju publike uprkos nezahvalnoj poziciji.

Kad nastupa Srbija?

Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“, a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Srbije:

1/9 Vidi galeriju Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kompletan redosled nastupa u finalu Evrovizije 2026

Danska – Seren Torpegor Lun, „Før vi går hjem“ Nemačka – Sara Engels, „Fire“ Izrael – Noam Betan, „Michelle“ Belgija – Esila, „Dancing on the ice“ Albanija – Alis, „Nân“ Grčka – Akilas, „Ferto“ Ukrajina – Leleka, „Ridnym“ Australija – Delta Gudrem, „Eclipse“ Srbija – Lavina, „Kraj mene“ Malta – Ejdan, „Bella“ Češka – Danijel Žiška, „Crossroads“ Bugarska – Dara, „Bangaranga“ Hrvatska – Lelek, „Andromeda“ Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, „Eins, zwei, trei“ Francuska – Monro, „Regarde“ Moldavija – Satoši, „Viva Moldova“ Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, „Liekinheitin“ Poljska – Alicja, „Pray“ Litvanija – Lion Seka, „Sólo quiero más“ Švedska – Felicija, „My system“ Kipar – Antigoni, „Jalla“ Italija – Sal da Vinči, „Per sempre si“ Norveška – Jonas Lov, „Ya ya ya“ Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, „Choke me“ Austrija – Kozmo, „Tanzschein“

Video: Ko su momci iz benda Lavina koji predstavlja Srbiju