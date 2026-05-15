Ni drugo polufunalno veče Pesme Evrovizije nije moglo da prođe bez skandala. Malo nakon što je predstavnica LuksemburgaEva Marija izvela svoju numeru "Mother Nature", društvene mreže preplavile su optužbe da je pesma plagijat.

Ljudi masovno tvrde da je "Mother Nature" zapravo verzija poznatog hita "Keeping Your Head Up" britanske pevačice Birdy, a fanovi ističu da ovolika sličnost ne može biti slučajnost.

Kao najveći dokazi navodile su se slične melodijske linije, atmosfera i celokupan muzički utisak. Ubrzo su se pojavili i snimci koji uporedo prikazuju isečke obe pesme, a deo fanova Evrovizije počeo je otvoreno da sumnja da li je reč o samo prevelikoj podudarnosti ili namernoj kopiji. Raspravu nisu mogli da ignorišu ni sami akteri.

Zbog skandala koji je nastao, oglasili su se i iz evrovizijskog tima RTL-a. Oni su poručili da žele transparentno da pristupe situaciji, naglasivši da pesma "Mother Nature" nije namerno rađena po uzoru na drugo delo i objasnili da je numera nastala tokom radionice za autore i muzičare.

"Birdina pesma nikako nije služila kao referenca", poručili su.

Uprkos nastupu koji je podigao veliku prašinu, Luksemburg na kraju nije uspeo da se plasira u veliko finale Evrovizije.

