GlumacMet Leblank, poznat po ulozi Džoija Tribijanija u seriji „Prijatelji“, prošao je kroz jedno od najtežih životnih razdoblja kada je njegova ćerka Marina Perl dobila ozbiljnu neurološku dijagnozu.

Met LeBlank i Dženifer Ansiton u seriji Prijatelji Foto: Warner / AFP / Profimedia

Met Leblank je tada bio na vrhuncu slave, ali je bez razmišljanja odlučio da se povuče iz glume kako bi se u potpunosti posvetio porodici i brizi o detetu. Kako je kasnije isticao, nijedan posao mu nije bio važniji od zdravlja njegove ćerke.

Glumac i njegova supruga, manekenka Melisa Meknajt, venčali su se početkom 2000-ih, a ubrzo su dobili ćerku. Međutim, nakon rođenja, lekari su primetili da devojčica ima probleme u motoričkom razvoju, a kasnije je utvrđeno ozbiljno neurološko stanje.

Lekari su upozorili da bi bolest mogla uticati i na druge funkcije, što je dodatno otežalo situaciju u porodici. Stres i pritisak koji su usledili ostavili su posledice i na brak, pa su se Met i Melisa nakon nekoliko godina odlučili na razvod, uz navode o „nepomirljivim razlikama“.

Ipak, ostali su u korektnim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva, a glumac je više puta naglašavao da mu je ćerka bila i ostala najveći životni prioritet.

Met Leblank Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tokom najtežeg perioda, Met Leblank se potpuno povukao iz javnosti i karijere, provodeći vreme sa ćerkom i fokusirajući se na njeno lečenje i oporavak. Kasnije je otkrio da su to bili momenti kada je bio na ivici emocionalnog sloma, ali i period koji ga je naučio šta je zaista važno u životu.

Danas njegova ćerka Marina živi stabilniji život i povremeno se pojavljuje sa ocem na javnim događajima.

