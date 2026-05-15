Srbija će u velikom finalu Evrovizije 2026. nastupiti kao deveta po redu. Naši predstavnici, grupa Lavina, izvešće pesmu „Kraj mene” u prvom delu finalne večeri, u kojoj će se za pobedu boriti najbolji ovogodišnji učesnici.

Finale će otvoriti Danska, koju predstavlja Seren Torpegor Lun sa numerom „Før Vi Går Hjem”, dok će poslednja na scenu izaći Austrija, ovogodišnji domaćin takmičenja, sa izvođačem Kozmom i pesmom „Tanzschein”.

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Broj 9 privukao pažnju evrovizijskih fanova

Iako redni broj nastupa, naravno, ne predstavlja nikakvo predviđanje rezultata, činjenica da Srbija u finalu nastupa baš kao deveta privukla je pažnju ljubitelja Evrovizije.

Razlog je u tome što se broj 9 kroz istoriju takmičenja više puta pojavljivao uz pobednike. Upravo zato se oko ovog rednog broja sada stvorila dodatna zanimljivost, posebno među fanovima koji vole evrovizijsku statistiku, simboliku i neobične paralele iz prošlosti.

Pobednici koji su u finalu nastupali pod rednim brojem 9

U istoriji Evrovizije nekoliko pobednika nastupalo je upravo pod rednim brojem 9 u velikom finalu.

Među njima je Lis Asija, prva pobednica Evrovizije, koja je 1956. godine donela pobedu Švajcarskoj pesmom „Refrain”. Pod istim rednim brojem kasnije su nastupali i Izabel Obre, koja je 1962. pobedila za Francusku, kao i Udo Jirgens, koji je 1966. godine doneo trijumf Austriji.

Jedan od najpoznatijih primera je i Selin Dion, koja je 1988. godine predstavljala Švajcarsku i pobedila pesmom „Ne partez pas sans moi”. Decenijama kasnije, broj 9 ponovo se pojavio uz pobednike: Lorin je 2023. godine u finalu nastupila deveta i pobedila pesmom „Tattoo”, dok je Džej Džej 2025. godine sa iste pozicije doneo pobedu Austriji numerom „Wasted Love”.

ŠVEDSKA JE POBEDNIK EVROVIZIJE 2023: Srbija i Luk Blek završili na 24. mestu

Simbolika broja 9: kraj ciklusa, snaga i transformacija

Pored evrovizijske statistike, broj 9 ima i bogatu simboliku. U različitim tumačenjima često se povezuje sa završetkom jednog ciklusa, sazrevanjem, unutrašnjom snagom i transformacijom.

U numerološkom smislu, devetka se neretko posmatra kao broj zaokruživanja, trenutka u kojem se nešto privodi kraju kako bi počelo nešto novo. Upravo zbog toga mnogima je zanimljivo što Srbija ove godine izlazi na scenu baš pod tim brojem.

Naravno, to ne znači da broj sam po sebi donosi rezultat, niti da ga treba tumačiti kao predviđanje. Ipak, kao detalj u evrovizijskoj priči, devetka daje dodatni sloj zanimljivosti nastupu Srbije.

„Lavina” već pokazala moć na sceni

Grupa „Lavina” već je u polufinalu privukla pažnju publike energičnim i vizuelno snažnim nastupom. Njihovo izvođenje pesme „Kraj mene” bilo je osmišljeno kao scenski spektakl u kojem su se spojili snažna koreografija, tamna estetika, efektni kostimi i pirotehnika.

Posebno upečatljiv bio je stalak za mikrofon u obliku mača, koji je dodatno pojačao dramatičnost nastupa. Vatra je bila deo scenskog efekta, a nakon završetka pesme pažnju je izazvao trenutak kada su radnici morali da reaguju i ugase plamen.

Radnici obezbeđenja gase požar nakon benda Lavina Foto: x/@Pri_Letterman

„Lavina” je na evrovizijsku scenu donela nastup koji je teško ignorisati. Ime grupe, energija pesme, vizuelni identitet i scenski efekti zajedno su stvorili utisak snage i pokreta, baš onako kako i samo ime sugeriše.

