Zvezda rijalitija i vlasnica kozmetičkog carstva iskreno je govorila o teškim momentima kroz koje je prolazila tokom druge trudnoće, otkrivši detalje koje do sada nije delila sa javnošću. Kajli Džener gostovala je u podkastu "Therapuss" kod Džejka Šejna, gde je prvi put do detalja pričala o trudnoći sa sinom Erom, za koju kaže da je bila mnogo teža od prve, kada je rodila ćerku Stormi. Kako je otkrila, problemi su počeli već u 12. nedelji trudnoće.

"Imala sam užasne bolove u kičmi i išijas. Jednog jutra sam se probudila i nisam mogla da hodam", priznala je Kajli. Dodala je da ju je sve to posebno pogodilo jer je pre trudnoće bila u formi života i da je planirala da ostane aktivna.

Kajli sa ćerkom

Tokom prve trudnoće sa Stormi dobila je oko 27 kilograma i na porođaju imala gotovo 91 kilogram, dok je u drugoj trudnoći dobila još više – čak oko 30 kilograma.

"Mučnine su bile strašne. Ako ne jedem odmah, bude mi mnogo gore. Jela sam bukvalno sve", rekla je kroz smeh i dodala da je svake večeri pojela po celu kutiju sladoleda. Pored sladoleda, najviše je žudela za ugljenim hidratima i đevrecima, a priznaje da je druga trudnoća bila potpuno drugačije iskustvo od prve, koju opisuje kao "laganu i mirnu".

Zbog bolova bila "vezana" za krevet

Najveći problem predstavljali su konstantni bolovi zbog kojih je često bila prikovana za krevet.

"Nisam mogla da ustanem od bolova u leđima i išijasa", rekla je Kajli, a potom šokirala priznanjem da je mesecima imala ozbiljne komplikacije.

"Bila sam otvorena tri centimetra skoro dva meseca. Doktor mi je rekao da moram strogo da mirujem", ispričala je.

Sa 19 saznala da je trudna

Kajli se osvrnula i na svoju prvu trudnoću, kada je sa samo 19 godina saznala da čeka dete.

"Bila sam prestravljena. Najviše sam se plašila da kažem roditeljima", priznala je. Ipak, kada je skupila hrabrost i saopštila porodici vest, reakcija je bila mnogo bolja nego što je očekivala.

"Niko nije bio ljut. Samo sam duboko u sebi znala da želim to dete", rekla je iskreno. Podsetila je i da je prvu trudnoću gotovo potpuno skrivala od javnosti i paparaca.

"Skoro nisam izlazila iz kuće. Danas mislim da sam na taj način štitila sebe", objasnila je Kajli. Kada je konačno objavila da je postala majka, emocije su je potpuno savladale.

"Plakala sam tri sata jer sam konačno skinula veliki teret sa sebe. Toliko dugo sam skrivala nešto ogromno od celog sveta", zaključila je Džener.

