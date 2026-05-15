Slušaj vest

Britanski glumac Dejvid Berk, koji je redefinisao lik doktora Džona Votsona, vernog pratioca Šerloka Holmsa, u legendarnoj seriji "Avanture Šerloka Holmsa, i postavio standarde za buduće generacije, preminuo je u 92. godini, potvrdila je njegova porodica. Ostavio je iza sebe neizbrisiv trag u svetu dramske umetnosti.

Iako su mnogi glumci pre njega igrali Votsona, Berkova interpretacija u čuvenoj seriji "Avanture Šerloka Holmsa" (Granada Television) osamdesetih godina prošlog veka, uz maestralnog Džeremija Breta, označila je istorijsku prekretnicu. Pre Dejvida, Votson je često bio prikazivan kao nespretni, komični pomoćnik. Berk mu je udahnuo inteligenciju, vojničko dostojanstvo i herojstvo, pretvorivši ga u ravnopravnog partnera slavnom detektivu.

Napustio ulogu zbog porodice

Njegov odlazak iz serije na vrhuncu popularnosti bio je čin koji svedoči o njegovom karakteru. Iako je mogao da uživa u dugovečnoj slavi koju je serija donosila, Berk je odlučio da napusti ulogu kako bi bio bliže porodici i pridružio se Kraljevskom Šekspirovom pozorištu (RSC). Poseban motiv bila je želja da provede dragoceno vreme sa suprugom Anom i sinom Tomom, koji je tada bio mali dečak. Za svog naslednika u seriji lično je preporučio Edvarda Hardvika, čime je obezbedio kontinuitet kvaliteta koji fanovi i danas cene.

Biografija

Rođen u Liverpulu 25. maja 1934. godine, Berk je svoj zanat brusio na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti (RADA). Njegov dijapazon bio je impresivan - od tumačenja Staljina u seriji "Reilly, Ace of Spies", preko uloge Vilijama Morisa u "The Love School", pa sve do zapaženih nastupa u seriji "Midsomer Murders".

Pozorišna publika pamtiće ga po ulozi Nilsa Bora u premijernom izvođenju drame "Kopenhagen" Majkla Frejna, za koju je kasnije koautorisao i knjigu istraživanja. Njegov talenat nije poznavao granice, pa je tako godinama bio i prepoznatljivo lice holandskih reklama za likoricu, pokazujući svoju svestranost i šarm.

Dejvid Berk nije bio samo veliki umetnik, već i, prema rečima kolega, istinski džentlmen i plemenit čovek. Njegova ljubav prema glumi prenela se i na sledeću generaciju - njegov sin Tom Berk danas je jedan od najcenjenijih britanskih glumaca svoje generacije (poznat po ulogama u serijama "Strike" i "The Musketeers"). Dejvid je imao priliku da deli scenu i kadar i sa suprugom Anom Kalder-Maršal i sa sinom Tomom, ostavljajući tako porodični pečat u britanskoj kulturi.

Svet glumišta izgubio je čoveka koji je razumeo da su integritet i porodica važniji od svetala reflektora, ali čija će svetlost, kroz lik doktora Votsona, nastaviti da sija za sve buduće generacije ljubitelja Šerloka Holmsa.

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji