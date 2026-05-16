Kad se u Srbiji kaže Evrovizija, prvo na šta pomislimo jeste njen prepoznatljivi glas. Duška Vučinić, zaštitno lice ovog muzičkog takmičenja i godinama naša omiljena TV komentatorka, javlja se za TV Ekran pravo iz srca dešavanja. U svom autentičnom stilu - britko, iskreno i bez dlake na jeziku - Duška nam prenosi utiske iz Beča i otkriva kako zaista izgleda rad iza kulisa ovog ogromnog spektakla:

Duška Vučinić Foto: RTS

"Ovo mi je 22. Evrovizija! Sam Beč i Arena su mi već dobro poznati, s obzirom na to da smo i 2015. godine bili upravo ovde, a grad tek sada živi onaj svoj prepoznatljivi evrovizijski život. Ono što me trenutno prilično frustrira jesu mere štednje, koje su ove godine intenzivirane, a koje nam znatno otežavaju rad. Komunikacija je uglavnom prebačena na aplikacije koje ne funkcionišu u potrebnom kapacitetu. Takođe, brojna ograničenja za snimanje u samoj Areni nas ozbiljno usporavaju, posebno kad je reč o korišćenju bežičnih mikrofona za uključenja i kreiranju sadržaja za društvene mreže," kaže Duška za TV Ekran.

Šefica službe za odnose s javnošću i korporativni imidž RTS poznata je ne samo po svom načinu rada nego i po zanimljivim avanturama tokom takmičenja. Jedne godine je izazvala požar, a nekoliko puta je ušla u pogrešan autobus. U Beču nema tih problema.

"Snalazimo se - najviše uz intenzivno pešačenje od tačke A do tačke B. Danas sam se i "životom zaklela" da ću poštovati sve instrukcije," poručuje sa osmehom.

Njena prva Evrovizija bila je 2004. godine, kad je nastupao Željko Joksimović s pesmom "Lane moje", a danas prati grupu Lavina.

"Na kraju, što se tiče mog komentatorskog posla - na krovu Arene sam, hvala na pitanju. Ptičja perspektiva je moja trenutna realnost. S nestrpljenjem čekam veliko finale i od srca želim Lavini dobar nastup i sjajan plasman," zaključuje voditeljka.

