Tom Nojvirt (37) poznatiji javnosti kao Končita Vurst proslavio se pobedom na Evroviziji 2014. godine. Svojom pojavom privukao je pažnju čitavog sveta, ali ono o čemu je retko pričao jeste njegov ljubavni život.

Posle dužeg vremena, nedavno je progovorio na ovu temu.

"Želeo bih da objavim: veoma sam zaljubljen", rekao je umetnik podkastu "Bussi Bla Bla", zajedno sa pevačem JJ (24). U podkastu dvojica Austrijanaca i pobednika Evrovizije razgovaraju o svakodnevnom životu, ali Nojvirt retko deli intimne detalje.

Ipak, u najnovijoj epizodi Tom Nojvirt je gotovo usput otkrio veliku novost. Tema su bili prvi sastanci, pa je drag umetnik govorio o svom prvom susretu sa partnerom. Sve se dogodilo u njegovom domu, uz domaću večeru.

"Osvojio me je kuvanjem na prvom sastanku"

Prvi sastanak dogodio se pre više od pola godine, a Končita je otkrila da su u vezi već šest i po meseci. Kako kaže, večeru je pripremio njegov partner.

- Osvojio me je kuvanjem već na prvom sastanku. Na meniju su bili pileći gulaš sa kestenjem i fantastična salata. Od tada uživa u najboljoj hrani na svetu. Ali nije samo kuvanje razlog njegove sreće, partner je, kako kaže, i fantastična osoba, rekla je Končita.

Ime partnera za sada ne otkriva, te dodaje da su se poznavali i bili prijatelji pre nego što su uplovili u vezu.

- Lepo je biti u funkcionalnoj vezi. Ovo što sada doživljavam ranije nisam poznavao, rekla je Končita.

Podsetimo, Končita Vurst, pravog imena Tomas Neuvirt svojom pojavom pružila je podršku svim marginalizovanim grupama, pogotovo LGBTQ+ populaciji.

- Oduvek sam želeo da pevam, ali me je sprečavalo to što nisam želeo da se pokazujem javnosti. Logična posledica toga je da sam došao na ideju da kreiram lik koji će da me "zameni" na sceni. Brada je svakako provokacija, način da se privuče pažnja. Sa medicinske tačke gledišta, nema ništa ženstveno na meni, nikakve promene na svom telu nisam uradio i nisam transrodan.Volim svoj privatni život u kojem sam muškarac, rekao je svojevremeno.

Nakon što je Končita odnela pobedu na Evroviziji 2014. godine konzervativci i crkveni verodostojnici burno su reagovali na istu tražeći pride da joj se zabrane nastupi jer, kako su navodili, njena pojava "priziva đavolske namere". Međutim, hrabra Končita imala je spreman odgovor u rukavu.

- Smešno je što svi ti ljudi misle da sam toliko moćan. Možeš da me povrediš samo ako te volim. Ako te ne poznajem, zaista me nije briga. Ima i ljudi koji žele da me ubiju, a ja samo poručim: "Pa, stani u red, dragi - kazala je Končita tada koja se sem u muzičkim oprobala i u modnim vodama kada se pojavila kao specijalna gošća na reviji Žan-Pol Gotjea u Parizu Takođe je sarađivala sa i legendarnim Karlom Lagerfeldom.

Međutim, 12 godina nakon jeka njene popularnosti Končitu Vurst biste sada jedva prepoznali na ulici. Kosu je skratila, žensku garderobu i šminku ostavila u ormaru. Iako svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, Tomas tj. Končita javno je obelodanila da je zbog ucene bivšeg dečka bila primoran da objavi da je HIV pozitivna, a kako danas izgleda pogledajte u galeriji u nastavku teksta:

