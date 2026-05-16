Slušaj vest

Damjano David danas važi za jednog od najprepoznatljivijih mladih rok izvođača na svetu, ali njegov put do slave počeo je mnogo skromnije - na ulicama Rima, gde je sa svojim bendom svirao za prolaznike i pokušavao da privuče pažnju publike.

Harizmatični Italijan osvojio je Evropu nakon trijumfa na Evroviziji, a od tada njegova karijera ne prestaje da raste. Nakon pobede, preko noći je osvojio žene širom sveta i postao najpoželjniji frajer Evrope.

Od uličnih nastupa do Evrovizije

Damjano je rođen 1999. godine u Rimu, a još kao tinejdžer osnovao je bend Maneskin zajedno sa Viktorijom De Anđelis, Tomasom Rađijem i Itanom Torkijom. Bend je prvo postao poznat u Italiji zahvaljujući učešću u italijanskom "X Factoru" 2017. godine, gde su završili na drugom mestu, ali su vrlo brzo stekli ogromnu popularnost.

Pravi proboj dogodio se 2021. godine kada su sa pesmom "Zitti e buoni" pobedili na Evroviziji i vratili rok muziku u sam centar evropske pop scene. Damjano je tada privukao pažnju ne samo glasom i energijom, već i upečatljivim stilom, smelim modnim kombinacijama i buntovničkim stavom.

Pogledajte u galeriji fotografije Manskina:

1/5 Vidi galeriju Maneskin Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia, Michael loccisano / Getty images / Profimedia

Transformacija i svetska popularnost

Od početka karijere do danas, Damjano je prošao veliku transformaciju. Nekadašnji mršavi mladić sa dugom kosom i glam-rok estetikom danas izgleda znatno zrelije i sofisticiranije, ali je zadržao prepoznatljiv imidž koji kombinuje rokenrol, visoku modu i androgini stil. Snimcima na kojima se hvata za međunožje i pljuje publiku, zgražaovao je javnost, ali uprkos tome, ovaj Italijan nije prestao da bude popularan i tražen.

Njegove modne kombinacije često privlače pažnju svetskih medija, a pojavljivao se i na velikim događajima poput Met Gale i Nedelje mode u Milanu i Parizu. Zbog harizme i specifičnog izgleda mnogi ga smatraju jednom od najvećih novih muških modnih ikona.

Gde je danas Damjano David?

Nakon ogromnog uspeha benda Maneskin, Damjano i njegova ekipa krenuli su na velike svetske turneje i nastupe širom Evrope i Amerike. Bend je sarađivao sa brojnim poznatim muzičarima, a njihove pesme našle su se na vrhovima svetskih top-lista.

Poslednjih godina Damiano se našao u centru pažnje i zbog privatnog života, modnih kampanja i glasina o solo projektima. Ipak, i dalje je najviše posvećen muzici i nastupima sa bendom koji je od lokalne italijanske senzacije postao globalni fenomen.

Od buntovnog momka koji je svirao po ulicama Rima do jedne od najvećih evropskih muzičkih zvezda, Damjano David dokazao je da je rok i dalje živ, ali i da harizma, autentičnost i talenat i dalje mogu da osvoje svet.

1/9 Vidi galeriju Damijano David nekad i sad Foto: Printscreeen Youtube, Michael loccisano / Getty images / Profimedia, Profimedia

Veridba

U novogdišnjoj noći Damiano je zaprosio svoju devojku, pevačicu Dav Kameron, što je kasnije potvrdio na društvenim mrežama. On je na Instagram profilu objavio fotografije svoje verenice i prelepog prstena koji joj je dao, a najavio je da će 2026. godina biti veoma dobra.

Slavni par je podstakao glasine o vezi u septembru 2023. godine, kada je Dov viđena na Damijanovom koncertu u Medison Skver Gardenu u Njujorku. Nekoliko meseci kasnije snimljena je i na koncertu Moneskina u Brazilu, a ubrzo nakon toga par je uhvaćen u poljupcu na plaži u Sidneju. Vezu su potvrdili u februaru 2024. godine kada su se prvi put zajedno pojavili na crvenom tepihu.

Inače, Kameron je ranije bila verena za glumca Rajana Mekartana, s kojim je glumila u seriji „Liv i Medi“. U vezi su bili od 2013. do 2016. godine. Damjano je gotovo šest godina bio u vezi s influenserkom i manekenkom Đorđom Soleri, a raskinuli su u junu 2023. godine.

1/6 Vidi galeriju Damijano David i Dav Kameron Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, marco iacobucci / ipa-agency.net / IPA / Profimedia, Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pogledajte video: Fanovi se zagrevaju za susret s Lavinom uz Konstraktu