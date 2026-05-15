Australijanka Delta Gudrem (41) očarala je sve svojom pojavom na Evroviziji. Osim pesme, scenskog nastupa i činjenice da je baš ova zemlja jedna od glavnih favorita za ovogodišnjeg pobednika, Delta je pokazala i modno umeće.

Haljina od 7.000 kristala rađena 500 sati

Njena sofisticirana pojava i modni odabir su bili za svaku pohvalu. Pevačica se pojavila u šljokičastoj haljini australijskog brenda Velani by Nicky, a kako su baš iz ove modne kuće naveli na Instagramu, njen model je sačinjen od 7.000 Svarovski kristala, a za samu izradu je bilo potrebno oko 500 sati.

Pogledajte kako je izgledao nastup Delte Gudrem:

Plasman u finale

Sve je izgledalo kao stajling za dodelu Oskara, ali i pravo osveženje na evrovizijskoj sceni, nakon brojnih promašenih izdanja, ali i onih koji su samo želeli da budu originalni. Delta Goodrem će se pojaviti još jednom na velikoj sceni, tokom finala, kada će pokušati da predstavi svoju zemlju na najbolji način i možda opravda sva očekivanja.

Borba sa Hodžkinovim limfomom

Ova lepotica je na neki način već pobedila, osvojila je najvažniju životnu bitku kada je saznala da boluje od Hodžkinovog limfoma i to baš u trenutku velike popularnosti. Tokom lečenja se povukla iz javnosti, a kako je kasnije govorila, najteže joj je pao gubitak kose.

