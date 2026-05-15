da li je se sećate?

da li je se sećate?

Slušaj vest

Poznata glumica Tatjana Šojić, čiji je lik crvenokose Marije iz kultne serije "Lud, zbunjen, normalan" postao simbol kafića "San Remo", ostvarila je zapažen proboj na svetsku kinematografsku scenu. Iako je godinama bila jedno od omiljenih lica domaće televizije, Tatjana je zakoračila u potpuno nove profesionalne vode, prihvativši ulogu u napetom trileru koji osvaja gledaoce širom sveta.

Pogledajte u galeriji fotografije Tatjane Šojić:

1/4 Vidi galeriju Tatjana Šojić Foto: Printscreen YouTube, printscreen/youtube/Lud,zbunjen,normalan | ZVANICNI KANAL | FIST Pro

Od komedije do Netfliksovog trilera

Njen najnoviji angažman je u filmu produkcijske kuće Netflix pod nazivom "60 minuta", koji je premijerno prikazan 19. januara. Film je za kratko vreme postao jedan od najgledanijih sadržaja na ovoj platformi, a radnja prati dramatičnu trku sa vremenom MMA borca Oktavija Bergmana. On odlučuje da napusti presudan meč kako bi stigao na proslavu ćerkinog rođendana, svestan da mu je to jedina šansa da ne izgubi starateljstvo.

Transformacija u opasnu Danicu

U ovoj akcionoj drami, Tatjana Šojić se pojavljuje u ulozi Danice, žene čija pojava uliva strah i koja stoji iza naredbe za Oktavijevu otmicu. Lik "zastrašujuće Srpkinje" doneo je glumici priliku za neverovatnu estetsku promenu. Umesto vatrene crvene kose koja je bila njen zaštitni znak u komediji, Tatjana sada dominira ekranom sa potpuno sedom kosom i hladnim izrazom lica.

Pohvale za moćnu interpretaciju

Gledaoci i kritičari ne kriju oduševljenje njenom moćnom transformacijom i sposobnošću da se prilagodi mračnom tonu filma. Komentari na društvenim mrežama potvrđuju da je glumica, uprkos tome što je neprepoznatljiva, briljirala u ulozi negativca, dokazujući da se podjednako dobro snalazi u kompleksnim trilerima kao i u humorističkim formatima.

Pogledajte video: Glumica Hristina Popović smršala 30 kilograma