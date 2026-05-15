Slušaj vest

Popularni glumac Milan Vasić iskoristio je pauzu u poslovnim obavezama kako bi se posvetio najmilijima, a za destinaciju porodičnog odmora odabrao je okolinu Kraljeva. Društvo mu prave supruga Maja i sin Despot, a glumac je putem društvenih mreža dočarao atmosferu sa njihovog zajedničkog izleta u prirodu.

Upoznavanje naslednika sa čarima sela

Poseban akcenat ove posete bio je obilazak jedne lokalne farme. Milana vodi želja da njegov naslednik od najranijeg detinjstva stekne svest o seoskom životu i direktan kontakt sa domaćim životinjama. Porodica je provela dan u potpunom miru: dok je Milan nežno nosio sina obilazeći imanje, njegova supruga Maja se odlučila za maksimalnu udobnost u širokoj trenerci.

Pogledajte fotografije Milana Vasića sa porodicom:

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa porodicom u Kraljevu Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

"Neću dozvoliti da mi sin domaće životinje i prirodu upozna posle petnaeste godine! Od malih nogu će znati šta je selo i koliko je bogatstvo imati ga! Ko voli životinje i prirodu, taj voli i ljude," poručio je Vasić uz fotografije sa farme.

Privatnost i jubilej braka

Podsećanja radi, glumac je u bračne vode uplovio u aprilu prošle godine. Iako je razlika u godinama između njega i supruge 18 leta, par uživa u skladnom odnosu, a Maja se trudi da svoju privatnost sačuva od medijske pažnje. Njihovo venčanje bilo je intimnog karaktera i održano je na Kosovu i Metohiji, mestu koje oboma mnogo znači.

Venčanje Milana i Maje Vasić Foto: Printscreen

"Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno," izjavio je glumac ranije za Blic.

Duhovne vrednosti i krštenje u Gračanici

Privrženost tradiciji i veri porodica je potvrdila i krštenjem malog Despota u manastiru Gračanica. Taj svečani čin obavljen je na praznik Krstovdan, što je za Milana imalo poseban emotivni značaj, o čemu svedoče i stihovi koje je tada podelio sa javnošću:

"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje," stoji u Milanovoj objavi.

Pogledajte video: Krštenje sina Milana Vasića