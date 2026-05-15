Slušaj vest

Nemačka predstavnica Sara Engels nastupila je u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026 sa pesmom "Fire". Budući da je Nemačka deo grupe "Velikih 5" zemalja, Sara se direktno plasirala u finale. Ipak, hejterski komentari o njenoj figuri na internetu bacili su senku na njen nastup.

Vatreni nastup u Beču

Tokom prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, Sara Engels je van takmičarskog dela programa izvela svoju pesmu "Fire". Snažnim glasom i energičnom izvedbom zapalila je publiku, a njen nastup je jedan od najgledanijih na YouTube iz prve polufinalne večeri.

Pogledajte kako je izgledao nastup Sare Engles na Evroviziji 2026:

1/6 Vidi galeriju Nemačka, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

Međutim, dok su obožavaoci u dvorani uživali u nastupu, na društvenim mrežama odvijala se potpuno drugačija priča. Ubrzo nakon početka nastupa, internet trolovi usmerili su se na njen izgled. Ovoga puta meta nije bila pevačka izvedba, već odeća i figura umetnice.

"Predebela za haljinu"

Posebno je jedan komentar na platformi Iks (X), usred opšteg oduševljenja nastupom, izazvao nevericu. Korisnik je bez imalo pristojnosti oštro kritikovao figuru Sare Engels.

"Predebela je za haljinu", stajalo je u objavi. Ne zaustavivši se na tome, dodao je još jednu uvredu: „Malo manje žderanja ne bi bilo loše“.

Fokus na telu, a ne na muzici

Iako se Evrosong zalaže za toleranciju i različitost, ovakvi komentari ponovo pokazuju mračnu stranu internet anonimnosti. Sara je oduševila glasom i nastupom, ali hejterima to očigledno nije bilo važno kada su pisali neprimerene komentare.

Pogledajte video: Ruslana navija za Lavinu