Nemačka predstavnica Sara Engels predstavila se u prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije 2026 pesmom "Fire". Kako je Nemačka članica grupe "Velikih 5" (Big 5), Sara je osigurala direktan prolaz u finale. Na Instagramu je prati preko 1.8 miliona ljudi, a sa njima redovno deli kadrove iza kulisa takmičenja, ali i detalje iz svakodnevice. Nedavno je pratioce nasmejala šaljivim video-snimkom.

Pogledajte kako je izgledao nastup Sare Engles na Evroviziji 2026:

"Ne vidim problem"

U pomenutom snimku, njen suprug drži telefon i posmatra snimak njenog nastupa na kojem je Sara potpuno glamurozna.

"Ne može da veruje da mu žena ide na Evroviziju", stoji u opisu na početku klipa. Kamera se potom okreće ka Sari, koja sedi na podu dnevne sobe u trenerci, sa maskom na licu i neurednom punđom, dok opušteno jede čokoladice i sređuje nokte: "Ne vidim problem", poručuje ona kroz tekst u videu.

Oduševljenje pratilaca

"Vidite li vi razliku?", upitala je Sara svoje fanove, a isečak je ubrzo postao viralan. Komentari podrške su se nizali: "Obožavam tvoj humor", "Lepo je videti da si i ti samo čovek, sasvim normalna, hvala!", "Upravo tako svaka zvezda izgleda privatno, samo drugi to ne pokazuju".

Ko je zapravo Sara Engels?

Sara Engels je nemačka pevačica rođena 15. oktobra 1992. godine u Kelnu, a po majčinoj liniji vuče sicilijanske korene. Široj javnosti u Nemačkoj postala je poznata 2011. godine kroz takmičenje "Nemačka traži superzvezdu", gde je osvojila drugo mesto.

Nakon tog uspeha, gradila je muzičku karijeru objavljujući albume, učestvovala je u plesnom šou-programu "Let’s Dance", a poslednjih godina igra u mjuziklu "Mulen ruž" u Kelnu.

Put do Evrovizije 2026

Na ovogodišnjoj Evroviziji brani boje Nemačke pesmom "Fire", koju je kreirala u saradnji sa Darijom Širmanom, Luisom Hajpmanom, Rafaelom Lotom i Valentinom Boesom. Pobedila je na nacionalnom izboru pod nazivom "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2026", osvojivši u superfinalu 38,30 odsto glasova publike. Iako se Nemačka ne takmiči za prolaz u polufinalu, Sara je iskoristila polufinalnu veče da se predstavi publici pre velikog finala koje je zakazano za 16. maj.

