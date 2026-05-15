Potpuni haos na generalnoj probi: Pred finale Evrovizije 2026 novi problemi za organizatore
Generalna proba pred veliko finale 70. izdanja Evrovizije 2026, koja je trebalo da bude održana u popodnevnim satima, još uvek nije počela.
Kako javlja reporterka Monda Marina Cvetković sa lica mesta, organizatori se suočavaju sa tehničkim problemima zbog kojih je proba odložena već treći put. Takmičari i delegacije trenutno čekaju nove informacije, dok vlada velika neizvesnost pred samu završnicu jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine.
Poznat redosled nastupa
U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a naša "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju.
- Danska – Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
- Nemačka – Sarah Engels "Fire"
- Izrael – Noam Bettan "Michelle"
- Belgija – ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Albanija – Alis "Nân"
- Grčka – Akylas "Ferto"
- Ukrajina – LELÉKA "Ridnym"
- Australija – Delta Goodrem "Eclipse"
- Srbija – LAVINA "Kraj Mene"
- Malta – AIDAN "Bella"
- Češka – Daniel Zizka "CROSSROADS"
- Bugarska – DARA "Bangaranga"
- Hrvatska – LELEK "Andromeda"
- Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
- Francuska – Monroe "Regarde!"
- Moldavija – Satoshi "Viva, Moldova!"
- Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Poljska – ALICJA "Pray"
- Litvanija – Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
- Švedska – FELICIA "My System"
- Kipar – Antigoni "JALLA"
- Italija – Sal Da Vinci "Per Sempre Sì"
- Norveška – JONAS LOVV "YA YA YA"
- Rumunija – Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
- Austrija – COSMÓ "Tanzschein"
Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.
(Kurir.rs/Mondo)
