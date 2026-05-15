Generalna proba pred veliko finale 70. izdanja Evrovizije 2026, koja je trebalo da bude održana u popodnevnim satima, još uvek nije počela.

Kako javlja reporterka Monda Marina Cvetković sa lica mesta, organizatori se suočavaju sa tehničkim problemima zbog kojih je proba odložena već treći put. Takmičari i delegacije trenutno čekaju nove informacije, dok vlada velika neizvesnost pred samu završnicu jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine.

Pogledajte kako je izgledao nastup Lavine na Evroviziji 2026:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Poznat redosled nastupa

U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a naša "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju.

  1. Danska – Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem"
  2. Nemačka – Sarah Engels "Fire"
  3. Izrael – Noam Bettan "Michelle"
  4. Belgija – ESSYLA "Dancing on the Ice"
  5. Albanija – Alis "Nân"
  6. Grčka – Akylas "Ferto"
  7. Ukrajina – LELÉKA "Ridnym"
  8. Australija – Delta Goodrem "Eclipse"
  9. Srbija – LAVINA "Kraj Mene"
  10. Malta – AIDAN "Bella"
  11. Češka – Daniel Zizka "CROSSROADS"
  12. Bugarska – DARA "Bangaranga"
  13. Hrvatska – LELEK "Andromeda"
  14. Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei"
  15. Francuska – Monroe "Regarde!"
  16. Moldavija – Satoshi "Viva, Moldova!"
  17. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  18. Poljska – ALICJA "Pray"
  19. Litvanija – Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
  20. Švedska – FELICIA "My System"
  21. Kipar – Antigoni "JALLA"
  22. Italija – Sal Da Vinci "Per Sempre Sì"
  23. Norveška – JONAS LOVV "YA YA YA"
  24. Rumunija – Alexandra Căpitănescu "Choke Me"
  25. Austrija – COSMÓ "Tanzschein"
Lavina, Evrovizija 2026
Lavina, Evrovizija 2026

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

"Srbija će pobediti, iznova i iznova": Ruslana navija svim silama za Lavinu