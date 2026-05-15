Generalna proba pred veliko finale 70. izdanja Evrovizije 2026, koja je trebalo da bude održana u popodnevnim satima, još uvek nije počela.

Kako javlja reporterka Monda Marina Cvetković sa lica mesta, organizatori se suočavaju sa tehničkim problemima zbog kojih je proba odložena već treći put. Takmičari i delegacije trenutno čekaju nove informacije, dok vlada velika neizvesnost pred samu završnicu jednog od najgledanijih muzičkih događaja godine.

Poznat redosled nastupa

U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a naša "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju.

Danska – Søren Torpegaard Lund "Før Vi Går Hjem" Nemačka – Sarah Engels "Fire" Izrael – Noam Bettan "Michelle" Belgija – ESSYLA "Dancing on the Ice" Albanija – Alis "Nân" Grčka – Akylas "Ferto" Ukrajina – LELÉKA "Ridnym" Australija – Delta Goodrem "Eclipse" Srbija – LAVINA "Kraj Mene" Malta – AIDAN "Bella" Češka – Daniel Zizka "CROSSROADS" Bugarska – DARA "Bangaranga" Hrvatska – LELEK "Andromeda" Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER "Eins, Zwei, Drei" Francuska – Monroe "Regarde!" Moldavija – Satoshi "Viva, Moldova!" Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin" Poljska – ALICJA "Pray" Litvanija – Lion Ceccah "Sólo Quiero Más" Švedska – FELICIA "My System" Kipar – Antigoni "JALLA" Italija – Sal Da Vinci "Per Sempre Sì" Norveška – JONAS LOVV "YA YA YA" Rumunija – Alexandra Căpitănescu "Choke Me" Austrija – COSMÓ "Tanzschein"

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

