Ukrajinska pevačica Ruslana koja je na pesmi Evrovizije 2004. godine pobedila pesmom "Wild Dance" uletela je među finske kolege, grupu Lordi dok su pozirali fotoreporterima. Finci nisu krili oduševljenje što je vide, a onda je Ukrajinka otkrila da zajedno spremaju pravi spektakl u finalu Evrovizije 2026.

"Nastupićemo zajedno sutra", rekla je veselo Ruslana.

Ruslana je sve zadivila svojim izgledom, a za ovu priliku odabrala je crnu kožnu kombinaciju i tako istakla svoju figuru.

Ruslana navija za Lavinu

Nakon spektakularnog susreta sa Lordom, Ruslana je iznela i svoje impresije o srpskim predstavnicima bendu "Lavina" koji, po svemu sudeći, ne prestaju da ubiraju simpatije širom sveta.

"Navijam za Srbiju jer su mi neke države draže nego druge. Srbija pobeđuje ne samo ove, već svake godine", rekla je Ruslana za Mondo.

Prisetila se Željka Joksimovića

Tokom razgovora sa novinarima dotakla se i Željka Joksimovića koji je iste 2004. godine, kada odnela pobedu, odneo visoko 2. mesto. Otkrila je da se i dalje pokatkad čuje sa Željkom, kao i da će uvek pamtiti vreme kada su oni nastupali.

"Da, mi smo i dalje dobri prijatelji i uvek ćemo biti. Zvao me je na razne događaje, ponekad se čujemo. Zaista mi nedostaje. Posetila sam Srbiju pre mnogo godina. Žao mi je Željko, znam da si me zvao ali bila sam toliko zauzeta, sad sam spremna da dođem. Divan je čovek," rekla je Ruslana.

Snažna poruka

Koliko je uzbuđena oko predstojećeg finala objašnjava i njena snažna poruka koju je poslala svim učesnicima.

"Ovo je apsolutno jedinstveno iskustvo za mene iako je prošlo već 20 godina. Svake godine posećujem Evroviziju i osećam isti vajb, ne mogu da objasnim. Kao da ću da ja sutra nastupati, jedinstveno je. Budite ovde kao učesnik i muzičar, zaboravite na pobedu. Budite divlji i ludi," poručila je Ruslana.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

