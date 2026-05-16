Vatrena plavuša preti da opet "pokori" Evroviziju: Nastupala prošle godine, a sad se vraća ovim povodom
Prošlogodišnje izdanje Evrovizije ostalo je upamćeno po brojnim uzbuđenjima, a naročito po vatrenom scenskom nastupu koji je priredila Erika Vikman. Njena numera "Ich komme" podigla je veliku prašinu u javnosti, najviše zbog provokativnih detalja i rekvizita koji su obeležili njeno tadašnje predstavljanje.
Povratak na veliku scenu povodom jubileja
Ove godine ljubitelji ovog takmičenja ponovo će imati priliku da vide popularnu pevačicu, ali u revijalnom delu programa. Naime, producenti su osmislili poseban muzički spektakl u čast obeležavanja sedamdeset godina postojanja evrovizijskog festivala. Tim povodom, Erika se pojavila pred predstavnicima medija na zvaničnoj konferenciji, gde je još jednom potvrdila svoj status modne buntovnice.
Pogledajte u galeriji izdanje Erike Vikman na Evroviziji 2026:
Atraktivno izdanje na konferenciji za štampu
Za susret sa novinarima, umetnica je odabrala krajnje smelu odevnu kombinaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dominirala je u roze kombinezonu sa upadljivim animal dezenom, koji je savršeno isticao njenu liniju. Celokupan izgled dodatno je naglasila vrtoglavo visokim potpeticama sa platformom, ističući svoj seksepil i samouverenost. Vidno raspoložena, Erika je fotografe pozdravljala širokim osmehom i pozirala im na sebi svojstven, atraktivan način.
Redosled nastupa
Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.
- Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"
- Nemačka – Sara Engels, "Fire"
- Izrael – Noam Betan, "Michelle"
- Belgija – Esila, "Dancing on the ice"
- Albanija – Alis, "Nân"
- Grčka – Akilas, "Ferto"
- Ukrajina – Leleka, "Ridnym"
- Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"
- Srbija – Lavina, "Kraj mene"
- Malta – Ejdan, "Bella"
- Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"
- Bugarska – Dara, "Bangaranga"
- Hrvatska – Lelek, "Andromeda"
- Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"
- Francuska – Monro, "Regarde"
- Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"
- Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"
- Poljska – Alicja, "Pray"
- Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"
- Švedska – Felicija, "My system"
- Kipar – Antigoni, "Jalla"
- Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"
- Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"
- Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"
- Austrija – Kozmo, "Tanzschein"
Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.
Pogledajte video: Ruslana navija za "Lavinu"