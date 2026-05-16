Prošlogodišnje izdanje Evrovizije ostalo je upamćeno po brojnim uzbuđenjima, a naročito po vatrenom scenskom nastupu koji je priredila Erika Vikman. Njena numera "Ich komme" podigla je veliku prašinu u javnosti, najviše zbog provokativnih detalja i rekvizita koji su obeležili njeno tadašnje predstavljanje.

Povratak na veliku scenu povodom jubileja

Ove godine ljubitelji ovog takmičenja ponovo će imati priliku da vide popularnu pevačicu, ali u revijalnom delu programa. Naime, producenti su osmislili poseban muzički spektakl u čast obeležavanja sedamdeset godina postojanja evrovizijskog festivala. Tim povodom, Erika se pojavila pred predstavnicima medija na zvaničnoj konferenciji, gde je još jednom potvrdila svoj status modne buntovnice.

Atraktivno izdanje na konferenciji za štampu

Za susret sa novinarima, umetnica je odabrala krajnje smelu odevnu kombinaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dominirala je u roze kombinezonu sa upadljivim animal dezenom, koji je savršeno isticao njenu liniju. Celokupan izgled dodatno je naglasila vrtoglavo visokim potpeticama sa platformom, ističući svoj seksepil i samouverenost. Vidno raspoložena, Erika je fotografe pozdravljala širokim osmehom i pozirala im na sebi svojstven, atraktivan način.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

