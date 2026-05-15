Slušaj vest

Umetnica sa Malte, Mirijana Konte, koja je prošle godine očarala publiku na evrovizijskoj sceni, ostala je zabeležena kao izuzetno talentovana i energična izvođačica. Iako se 2025. godine nije okitila titulom pobednika, njen moćan glas i upečatljiv scenski nastup obezbedili su joj poziv organizatora za ovogodišnje izdanje takmičenja. Tako će se Mirijana sutra uveče, tokom velikog finala Evrovizije 2026, ponovo pojaviti pred milionima gledalaca kao specijalna gošća u revijalnom bloku.

Provokativna elegancija u crvenom

Povodom svog povratka na evrovizijsku binu, pevačica je dala izjave za medije, ali je u prvom planu bio njen hrabar i prilično smeo modni odabir. Mirijana se pojavila u dugačkoj crvenoj haljini sa dugim rukavima koja strogo prati siluetu, naglašavajući njenu figuru. Poseban fokus izazvao je izrazito dubok dekolte, koji je ovoj toaleti dao notu provokativnosti i istakao pevačicino poprsje.

Pogledajte stajling Mirijane Konte na Evroviziji 2026:

1/4 Vidi galeriju Mirijana Konte, Evrovizija 2026 Foto: HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia, HELMUT FOHRINGER / APA / Profimedia

Detalji koji naglašavaju atribute

Poseban pečat ovoj kreaciji dali su krupni cvetni ukrasi u vidu dve velike ruže, strateški postavljene tako da dodatno istaknu pevačicine fizičke atribute. Uz ovu upečatljivu haljinu, Mirijana se odlučila za provereni holivudski glamur kada je reč o lepoti. Svoju dugu kosu stilizovala je u raskošne talase koji su joj slobodno padali preko ramena, dok je snažna šminka na licu dodatno naglasila njenu lepotu i crte lica, dajući celokupnom izgledu otmen i luksuzan karakter.

Ko je Mirijana Konte?

Mirijana Konte, Evrovizija 2025 Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Mirijana je započela karijeru sa samo 17 godina, fokusirajući se na R&B i soul žanrove. S vremenom se profilisala kao pop izvođač s izraženim kvir identitetom i aktivističkim pristupom. Dolazeći sa zatvorene Malte, Mirijana je u više navrata ponosno izjavila da je kvir. Ovu informaciju je otkrila u martu prošle godine. Mirijana Konte donosi svežinu, hrabrost i autentičnost na evrovizijsku scenu, a svojim nastupom, koji uključuje provokativne elemente poput jahanja na velikoj roze lopti i distribucije tematskog donjeg veša, svakako je privuklo pažnju sveta na ovu malenu državu.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 51.77% Da 38.8% Samo finale 9.43%

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

Pogledajte video: Ruslana navija za Srbiju