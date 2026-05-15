Na konferenciji održanoj u Beču, gde je predstavljena najava jubilarne 70. Evrovizije i finalne večeri takmičenja, finski rok sastav Lordi iznenadio je fanove potvrdom da će se pojaviti u revijalnom delu programa.

Pobednici Evrovizije iz 2006. godine, koji su svojom pesmom "Hard Rock Hallelujah" i prepoznatljivim maskama zauvek promenili istoriju takmičenja, vraćaju se na evrovizijsku scenu u okviru posebnog jubilejskog programa posvećenog 70. izdanju najvećeg muzičkog spektakla u Evropi.

Njihova najava u Beču izazvala je snažne reakcije među fanovima, koji su ovaj trenutak dočekali sa oduševljenjem i nostalgijom, jer Lordi i danas važe za jedan od najikoničnijih evrovizijskih pobednika svih vremena. Kako je istaknuto na konferenciji, njihov revijalni nastup u finalu trebalo bi da bude deo velikog muzičkog spektakla kojim se obeležava bogata istorija takmičenja i njegovi najpoznatiji trenuci.

Saradnja sa Džonijem Loganom

Lordi su, takođe, na konferenciji potvrdili vest da je došlo do saradnje sa dvorstrukim evrovizijskim pobednikom, Džonijem Loganom.

"U pitanju su nove verzije pesama "Hard Rock Hallelujah" i "Hold Me Now". Džon će otpevati našu pesmu u svom maniru, a mi ćemo da otpevamo "Hold Me Now" u našem prepoznatljivom stilu", objasnio Mr. Lordi i dodao:

"Saradnja sa Džonijem Loganom bila je prava muzička avantura. Spoj rok energije i evrovizijske tradicije doneo je nešto potpuno novo i uzbudljivo."

