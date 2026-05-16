Slušaj vest

Članovi grupe Lavina, koji ove godine brane boje Srbije na Evroviziji 2026, obezbedili su učešće u velikoj završnici nakon upečatljivog i dinamičnog izvođenja u prvom polufinalu. Njihova pojava na sceni izazvala je lavinu reakcija na internetu, gde ljubitelji ovog takmičenja iz cele Evrope do detalja analiziraju svaki segment njihovog nastupa.

Kada nastupa Srbija

U finalnoj večeri, naši predstavnici će se publici predstaviti pod rednim brojem 9. Očekivanja su velika, a tim Lavine se priprema da još jednom ponovi energični performans koji je već podelio javnost i osigurao im mesto među najboljima. Iako je plasman u finale doneo veliko uzbuđenje domaćoj javnosti, situacija na svetskim kladionicama i dalje je neizvesna.

Pogledajte nastup grupe Lavina: 

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stanje na kladionicama

Prema poslednjim statističkim podacima, Srbija je zabeležila neznatno slabljenje pozicije - sa 19. mesta grupa Lavina je skliznula na 20. poziciju favorita za pobedu. Na samom čelu liste trenutno dominira Finska, dok joj za petama stoje Australija i Grčka, koje takođe važe za najozbiljnije kandidate za osvajanje trofeja. Oscilacije nisu zaobišle ni naše susede. Hrvatska, koja se do skoro kotirala na visokom 12. mestu, sada je zabeležila pad i trenutno zauzima 15. poziciju na tabeli predviđanja.

Stanje na kladionicama, Evrovizija 2026
Stanje na kladionicama, Evrovizija 2026 Foto: Printscreen/eurovisionworld.com/odds/eurovision

Konačna odluka pada na sceni

Važno je napomenuti da su evrovizijske prognoze podložne brzim promenama, naročito nakon generalnih proba i u zavisnosti od utiska koji izvođači ostave u prenosu uživo. Ostaje da se vidi da li će Lavina uspeti da demantuje trenutne kvote, pridobije dodatne glasove evropske publike i ostvari značajniji uspeh u finalnoj noći.

Pogledajte u galeriji nastup grupe Lelek:

Hrvatska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

  1. Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"
  2. Nemačka – Sara Engels, "Fire"
  3. Izrael – Noam Betan, "Michelle"
  4. Belgija – Esila, "Dancing on the ice"
  5. Albanija – Alis, "Nân"
  6. Grčka – Akilas, "Ferto"
  7. Ukrajina – Leleka, "Ridnym"
  8. Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"
  9. Srbija – Lavina, "Kraj mene"
  10. Malta – Ejdan, "Bella"
  11. Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"
  12. Bugarska – Dara, "Bangaranga"
  13. Hrvatska – Lelek, "Andromeda"
  14. Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"
  15. Francuska – Monro, "Regarde"
  16. Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"
  17. Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"
  18. Poljska – Alicja, "Pray"
  19. Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"
  20. Švedska – Felicija, "My system"
  21. Kipar – Antigoni, "Jalla"
  22. Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"
  23. Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"
  24. Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"
  25. Austrija – Kozmo, "Tanzschein"
Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

Ne propustitePop kulturaNezapamćeni skandal na Evroviziji zbog nameštanja glasova: 6 zemalja je bilo umešano, svi se pitaju šta će biti večeras
Evrovizija 2026 logo
Pop kulturaEvrovizijsko prokletsvo preti ovoj zemlji: Produkcija im zabiberila čorbu, fanovi negoduju zbog poteza
Sara Engels, predstavnica Nemačke na Evroviziji 2026, tokom nastupa sa pesmom Fire
Pop kulturaVatrena plavuša preti da opet "pokori" Evroviziju: Nastupala prošle godine, a sad se vraća ovim povodom
Erika Vikman, Evrovizija 2026
Pop kulturaMirijana je morala da menja tekst pesme za Evroviziju, a sad se vraća jača nego ikad: Zablistala u crvenoj kreaciji
Mirijana Konte, Evrovizija 2026

Pogledajte video: Ruslana navija za "Lavinu"

00:43
“Srbija će pobediti, iznova i iznova”: Ruslana navija svim silama za Lavinu Izvor: MONDO/Marina Cvetković