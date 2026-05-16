Promene na kladionicama pred finale Evrovizije: Hrvatska pala na tabeli, a evo na kom je mestu Srbija
Članovi grupe Lavina, koji ove godine brane boje Srbije na Evroviziji 2026, obezbedili su učešće u velikoj završnici nakon upečatljivog i dinamičnog izvođenja u prvom polufinalu. Njihova pojava na sceni izazvala je lavinu reakcija na internetu, gde ljubitelji ovog takmičenja iz cele Evrope do detalja analiziraju svaki segment njihovog nastupa.
Kada nastupa Srbija
U finalnoj večeri, naši predstavnici će se publici predstaviti pod rednim brojem 9. Očekivanja su velika, a tim Lavine se priprema da još jednom ponovi energični performans koji je već podelio javnost i osigurao im mesto među najboljima. Iako je plasman u finale doneo veliko uzbuđenje domaćoj javnosti, situacija na svetskim kladionicama i dalje je neizvesna.
Pogledajte nastup grupe Lavina:
Stanje na kladionicama
Prema poslednjim statističkim podacima, Srbija je zabeležila neznatno slabljenje pozicije - sa 19. mesta grupa Lavina je skliznula na 20. poziciju favorita za pobedu. Na samom čelu liste trenutno dominira Finska, dok joj za petama stoje Australija i Grčka, koje takođe važe za najozbiljnije kandidate za osvajanje trofeja. Oscilacije nisu zaobišle ni naše susede. Hrvatska, koja se do skoro kotirala na visokom 12. mestu, sada je zabeležila pad i trenutno zauzima 15. poziciju na tabeli predviđanja.
Konačna odluka pada na sceni
Važno je napomenuti da su evrovizijske prognoze podložne brzim promenama, naročito nakon generalnih proba i u zavisnosti od utiska koji izvođači ostave u prenosu uživo. Ostaje da se vidi da li će Lavina uspeti da demantuje trenutne kvote, pridobije dodatne glasove evropske publike i ostvari značajniji uspeh u finalnoj noći.
Pogledajte u galeriji nastup grupe Lelek:
Redosled nastupa
Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.
- Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"
- Nemačka – Sara Engels, "Fire"
- Izrael – Noam Betan, "Michelle"
- Belgija – Esila, "Dancing on the ice"
- Albanija – Alis, "Nân"
- Grčka – Akilas, "Ferto"
- Ukrajina – Leleka, "Ridnym"
- Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"
- Srbija – Lavina, "Kraj mene"
- Malta – Ejdan, "Bella"
- Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"
- Bugarska – Dara, "Bangaranga"
- Hrvatska – Lelek, "Andromeda"
- Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"
- Francuska – Monro, "Regarde"
- Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"
- Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"
- Poljska – Alicja, "Pray"
- Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"
- Švedska – Felicija, "My system"
- Kipar – Antigoni, "Jalla"
- Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"
- Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"
- Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"
- Austrija – Kozmo, "Tanzschein"
Da li ćete gledati Evroviziju?
Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.
Pogledajte video: Ruslana navija za "Lavinu"