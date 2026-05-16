Članovi grupe Lavina, koji ove godine brane boje Srbije na Evroviziji 2026, obezbedili su učešće u velikoj završnici nakon upečatljivog i dinamičnog izvođenja u prvom polufinalu. Njihova pojava na sceni izazvala je lavinu reakcija na internetu, gde ljubitelji ovog takmičenja iz cele Evrope do detalja analiziraju svaki segment njihovog nastupa.

Kada nastupa Srbija

U finalnoj večeri, naši predstavnici će se publici predstaviti pod rednim brojem 9. Očekivanja su velika, a tim Lavine se priprema da još jednom ponovi energični performans koji je već podelio javnost i osigurao im mesto među najboljima. Iako je plasman u finale doneo veliko uzbuđenje domaćoj javnosti, situacija na svetskim kladionicama i dalje je neizvesna.

Stanje na kladionicama

Prema poslednjim statističkim podacima, Srbija je zabeležila neznatno slabljenje pozicije - sa 19. mesta grupa Lavina je skliznula na 20. poziciju favorita za pobedu. Na samom čelu liste trenutno dominira Finska, dok joj za petama stoje Australija i Grčka, koje takođe važe za najozbiljnije kandidate za osvajanje trofeja. Oscilacije nisu zaobišle ni naše susede. Hrvatska, koja se do skoro kotirala na visokom 12. mestu, sada je zabeležila pad i trenutno zauzima 15. poziciju na tabeli predviđanja.

Stanje na kladionicama, Evrovizija 2026 Foto: Printscreen/eurovisionworld.com/odds/eurovision

Konačna odluka pada na sceni

Važno je napomenuti da su evrovizijske prognoze podložne brzim promenama, naročito nakon generalnih proba i u zavisnosti od utiska koji izvođači ostave u prenosu uživo. Ostaje da se vidi da li će Lavina uspeti da demantuje trenutne kvote, pridobije dodatne glasove evropske publike i ostvari značajniji uspeh u finalnoj noći.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"



Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.65% Da 38.08% Samo finale 9.27%

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

