Uoči velike završnice Evrovizije 2026, u petak uveče je održana jedna od najvažnijih generalnih proba. Ovaj nastup ima specifičnu težinu jer upravo tada svoje sudove donosi stručni žiri, a njihovi bodovi čine polovinu konačnog rezultata koji ćemo videti u subotnjem finalu. Iako je reč o probi, dvorana je bila ispunjena fanovima, pa je atmosfera bila na vrhunskom nivou, pružajući izvođačima preko potrebnu energiju.

Ključni test pred stručnom komisijom

Članovi benda Lavina na scenu su izašli deveti, identično poziciji koja ih očekuje i u samom finalu. Iako su ocene žirija strogo čuvana tajna sve do kraja glasanja u direktnom prenosu, ovaj nastup je bio presudan za formiranje prvih zvaničnih utisaka kod muzičkih stručnjaka. Naši predstavnici su u ovaj pokušaj uložili sav trud kako bi ostavili što bolji utisak i osigurali sebi visoku poziciju na tabeli.

Usavršavanje nastupa i reakcije publike

Nakon prethodnih susreta sa medijima, primećeno je da je bend Lavina dodatno korigovao i unapredio određene elemente svog performansa. Ove promene su doprinele još snažnijem scenskom identitetu i boljoj dinamici pesme. Njihovo izvođenje odiše energijom koja ne dopušta ravnodušnost, što je potvrdila i prisutna publika u areni, koja je gromoglasnim aplauzom pozdravila svaki deo njihovog nastupa.

Redosled nastupa

Podsetimo, poznat je redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču. Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a naši predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9. Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

Grupa Lavina tokom nastupa na Evroviziji Foto: Babiradpicture/75 / Sipa Press / Profimedia

Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem" Nemačka – Sara Engels, "Fire" Izrael – Noam Betan, "Michelle" Belgija – Esila, "Dancing on the ice" Albanija – Alis, "Nân" Grčka – Akilas, "Ferto" Ukrajina – Leleka, "Ridnym" Australija – Delta Gudrem, "Eclipse" Srbija – Lavina, "Kraj mene" Malta – Ejdan, "Bella" Češka – Danijel Žiška, "Crossroads" Bugarska – Dara, "Bangaranga" Hrvatska – Lelek, "Andromeda" Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei" Francuska – Monro, "Regarde" Moldavija – Satoši, "Viva Moldova" Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin" Poljska – Alicja, "Pray" Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más" Švedska – Felicija, "My system" Kipar – Antigoni, "Jalla" Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si" Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya" Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me" Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 52.58% Da 38.21% Samo finale 9.21%

Podsetimo, finale Evrovizije 2026. godine se održava 16. maja u Beču (Austrija) sa početkom u 21:00 čas. Direktan prenos ovog muzičkog spektakla možete pratiti na RTS1, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Evrovizije.

