Ponovljeni sudski proces protiv nekadašnjeg holivudskog moćnika Harvija Vajnstina okončan je u petak, 15. maja, poništenjem postupka. Odluka je doneta jer porota nije uspela da usaglasi stavove povodom optužbe da je producent 2013. godine silovao nekadašnju glumicu i frizerku Džesiku Man.

Pravna neizvesnost uprkos decenijskoj borbi

Povodom ovakvog ishoda oglasio se tužilac sa Menhetna, Alvin Brag, izrazivši poštovanje prema porotnom sistemu, ali i žaljenje zbog žrtve.

"Iako smo razočarani što je postupak završen poništenjem, duboko poštujemo porotni sistem i iskreno zahvaljujemo svim porotnicima na njihovom vremenu i posvećenosti. Skoro jednu deceniju, Džesika Man se borila za pravdu. Tokom mnogo nedelja u tri odvojena suđenja, ponovo je proživljavala nezamislivo bolna iskustva pred potpunim strancima."

Ovo je bio treći put da Džesika Man pred sudom iznosi detalje o zlostavljanju. Prvobitna presuda iz 2020. godine, kojom je Vajnstin bio osuđen zbog napada na nju i asistentkinju Mirijam Hejli (Miriam Haley), poništena je 2024. godine odlukom Apelacionog suda zbog proceduralnih grešaka sudije.

Od uspona pokreta #MeToo do zatvorskih kazni

Slučaj protiv Vajnstina pokrenuo je lavinu optužbi 2017. godine, kada su brojne žene, uključujući zvezdu serije "Čari" Rouz Mekgouan, progovorile o njegovim predatorskim metodama. Iako je prvobitno osuđen na 23 godine u Njujorku i dodatnih 16 u Kaliforniji, producent je uporno negirao krivicu, tvrdeći da su svi odnosi bili uzajamni. Pre izricanja jedne od presuda, on je komentarisao uticaj pokreta koji je on, paradoksalno, pokrenuo:

Rouz Mekgouan u seriji Čari

"Prvo, svim ženama koje su svedočile, možda imamo različite istine. Osećam veliku grižu savesti zbog svih muškaraca i žena koji prolaze kroz ovu krizu. Znate, pokret je zapravo počeo sa mnom, i smatram da sam bio prvi primer. Sada imamo hiljade muškaraca koji su optuženi, a generacije će prolaziti kroz stvari koje niko od nas ne može potpuno da razume."

Trenutni status i naredni koraci tužilaštva

Na suđenju održanom u junu 2025. godine, Vajnstin je proglašen krivim za napad na Mirijam Hejli, ali je oslobođen optužbi u slučaju glumice Kaje Sokole. Sudija Kertis Farber odlučio je da sačeka sa izricanjem kazne za slučaj Hejli sve dok se ne reši status optužnice Džesike Man, pa Vajnstin do daljeg ostaje u pritvoru. Tužilac Brag najavio je analizu narednih poteza u saradnji sa oštećenom stranom:

Džesika Man

"Razmotrićemo naredne korake u konsultaciji sa gospođom Man i uzimajući u obzir predstojeće izricanje kazne Harviju Vajnstinu nakon prošlogodišnje osuđujuće presude za prisilni seksualni napad na Mirijam Hejli. Kao i uvek, nastavićemo da gonimo krivična dela seksualnog nasilja - bez obzira na to ko je optuženi - na način koji stavlja preživele u centar i osnažuje njihove glasove u potrazi za pravdom."

Uprkos pravnim preprekama, Džesika Man ostaje nepokolebljiva u svojoj borbi, ističući da poništenje ne menja činjenice.

"Moć predatora i dalje je prevelika. Zaslužujem pravdu, zbog čega ustajem i suočavam se sa nepodnošljivim javnim pritiskom u ime višeg cilja - sveta u kojem predatori nisu na vlasti."

