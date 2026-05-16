Slušaj vest

Džon Travolta bio je prilično iznenađen kada mu je u petak na filmskom festivalu u Kanu dodeljena počasna Zlatna palma za životno delo. Zvezda "Paklenog šunda" (Pulp Fiction) i "Briljantina" (Grease) rekao je da se tome nije nadao i bio je vidno dirnut.

"Ne mogu da verujem. Ovo je više od Oskara", izjavio je 72-godišnji američki glumac.

Pogledajte fotografije Džona Travolte u Kanu:

1/5 Vidi galeriju Džon Travolta na Kanskom festivalu 2026 osvojio Zlatnu palmu Foto: People Picture/Raymond / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rocco Spaziani / UPI / Profimedia, Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia

Nagradu dobio pre prikazivanja rediteljskog debija

Travolta je nagradu dobio neposredno pre prikazivanja njegovog rediteljskog debija "Propeler u jednom pravcu: Noćni autobus" (Propeller One-Way Night Coach). Priča se temelji na dečjoj knjizi koju je napisao za svog sina Džeta, koji je preminuo 2009. godine. Film prati osmogodišnjeg dečaka na njegovom prvom letu, što je tema bliska Travolti, pasioniranom pilotu.

Od "Groznice subotnje večeri" do Kana

Travolta je svetsku slavu stekao krajem sedamdesetih godina prošlog veka ulogama u filmovima poput „Groznica subotnje večeri“ (Saturday Night Fever) i „Briljantin“. Ovom nagradom je simbolično zatvoren krug, s obzirom na to da je „Pakleni šund“ reditelja Kventina Tarantina (Quentin Tarantino), sa Travoltom u ulozi plaćenog ubice Vinsenta Vege, osvojio Zlatnu palmu 1994. godine.

Džon Travolta na Kanskom festivalu 2026 osvojio Zlatnu palmu Foto: Rocco Spaziani / UPI / Profimedia

Budućnost u režiji?

Kada ga je direktor festivala Tijeri Fremo upitao označava li njegov prvenac početak druge, rediteljske karijere, Travolta nije dao konkretan odgovor. Izjavio je da filmove stvara iz strasti i da ovaj projekat nije izuzetak.

Pogledajte video: Kanski festival